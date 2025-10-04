¿Qué tanto cambian los colombianos de operador con su mismo número?

Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Sabía que puede cambiar de operador sin perder su número telefónico? Este mecanismo se conoce como portabilidad numérica y es el derecho que tiene un usuario a cambiarse de compañía telefónica y conservar su mismo número de teléfono.

Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), durante el primer semestre de 2025 en Colombia se realizaron 3,34 millones de cambios de operador móvil conservando el mismo número telefónico. Desde la implementación de este mecanismo en 2011, se han acumulado, según la CRC, 60,4 millones de portaciones.

Lea también: Vuelos en semana de receso: tenga en cuenta estas recomendaciones si va a viajar

Estos datos, según el informe, reflejan que a pesar de que fueron casi 4 millones de cambios, en el primer semestre de 2025 se mostró una disminución del 5,4 % en estas operaciones respecto al mismo periodo del 2024.

Los operadores móviles de red (OMR) recibieron 1,54 millones de portaciones y los operadores móviles virtuales (OMV) 40.900, cifras que representan una caída del 5,5 % y 25,4 % respectivamente frente al año pasado.

Cifras por operadores

Según la información brindada por la CRC, en el segundo trimestre de 2025 los operadores que más perdieron líneas fueron Tigo, con cerca de 176.000 líneas, y WOM, con aproximadamente 110.000.

El operador que ganó más líneas fue Movistar, que recibió usuarios provenientes de Claro, Tigo y WOM, con cifras superiores a 40.000 usuarios en cada caso.

Claro fue el destino más elegido para usuarios que migraron desde Tigo (60,1 %), Movistar (51,2 %) y ETB (36,3 %).

Le puede interesar: ¿Está prohibido fumar en propiedad horizontal y qué pasa si mi vecino fuma?

La tasa de churn por portaciones para los operadores móviles de red, que mide qué porcentaje de líneas retiradas de un operador corresponde a usuarios que cambian de compañía conservando su número, en primer trimestre de 2025 fue del 15,8 %. El 30,6 % de las líneas que dejó WOM se portaron a otro operador, seguido de Movistar con 21,4 %, Claro con 16,1 % y Tigo con 11,6 %.

Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora Ejecutiva de la CRC, aseguró que “estas cifras muestran que los colombianos continúan ejerciendo su derecho a elegir con libertad, eligiendo a los operadores que ofrecen mejores condiciones de servicio”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.