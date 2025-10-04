Vuelos en semana de receso: tenga en cuenta estas recomendaciones si va a viajar

Foto: El Espectador - José Vargas

Se viene la semana de receso en los colegios del país y con ella las movilizaciones masivas hacia diferentes destinos vacacionales. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) proyecta que más de 2,1 millones de pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país durante este tiempo de descanso.

Según el informe oficial, se esperan 1.388.484 viajeros nacionales y 761.621 internacionales entre el 3 y el 14 de octubre de 2025, con un aumento del 4 % en vuelos internacionales a comparación de la semana de receso de 2024.

La alta demanda exige planes ordenados para poder gestionar el transporte de todos los viajeros. La Aerocivil, como es costumbre, ya ha coordinado con el Ministerio de Transporte y la Policía Nacional un amplio despliegue de seguridad para garantizar la tranquilidad de los usuarios.

“Estimamos que de acuerdo con los resultados que se han obtenido en lo corrido del año sobre las ventas de las agencias de viajes, estas tengan un aumento del 6 % frente al mismo periodo del 2024″, dijo la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés.

Además agregó que los principales puntos de control migratorio se encontrarán en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en el José María Córdoba de Medellín y en el Rafael Núñez de Cartagena. Y destacó que los principales destinos internacionales a los que viajarán los colombianos son: Estados Unidos, España, México, Panamá, República Dominicana y Ecuador.

Por su parte, en horas de la mañana de este sábado 4 de octubre, ya se reportan largas filas en el Aeropuerto El Dorado, que además han desencadenado en pérdidas de vuelos para algunos de los viajeros.

Recomendaciones para viajes aéreos en la semana de receso

La Aerocivil recomienda:

Llegue con suficiente tiempo (tres horas antes para vuelos nacionales y cuatro horas antes para internacionales).

Esté pendiente de las actualizaciones en los vuelos por los diferentes canales oficiales de las aerolíneas en caso de modificaciones en los vuelos por condiciones climáticas.

Si viaja con mascotas, tenga la documentación correspondiente determinada por la autoridad competente (ICA) y notifíquelo a la aerolínea 48 horas antes del vuelo.

Tenga a la mano sus documentos de identidad y no los pierda de vista.

Infórmese con anticipación sobre los requisitos para su viaje. Revise si su destino exige visas, certificados de vacunación u otros documentos.

Verifique los documentos necesarios para viajar con menores de 18 años: registro civil original, permisos y pasaporte vigente para vuelos internacionales.

Evite llevar en el equipaje de mano objetos cortopunzantes, aerosoles e inflamables. Para vuelos internacionales, los líquidos deben estar en recipientes inferiores a 100 mililitros.

Revise las políticas de equipaje de la aerolínea para evitar contratiempos en el check-in. Asegurese de que el equipaje de bodega esté correctamente etiquetado.

