Reclutadora de talento abre más de 5.000 vacantes de empleo: así puede participar

En temporada de fin de año un ingreso extra nunca viene mal, especialmente para poder cubrir esos gastos que acompañan a las festividades.

Manpower Group, compañía multinacional especializada en soluciones de capital humano, abrió más de 5.000 vacantes para estas fechas. “Estas oportunidades responden al aumento de la demanda laboral que tradicionalmente se presenta en la temporada de fin de año”, explica el comunicado de la empresa.

¿Quiénes pueden aplicar?

Las áreas en las que necesitan empleados se centran principalmente en ventas, logística, trabajo de bodega, promoción y asesoría comercial. Además, hay perfiles que se ajustan para personas con y sin experiencia.

Estos son algunos de los perfiles:

Asesor Integral

Vendedor, Asesor de Tienda

Auxiliares de Bodega (recibo, rampa, montacarguistas),

Auxiliares Logísticos

Operarios de Producción y de Equipos

Impulsadoras

Promotores

Gestores de Servicio

¿En dónde están las vacantes?

Estos puestos de trabajo se ubican principalmente en las siguientes regiones:

Bogotá y municipios cercanos

Medellín y área metropolitana

Cali

Santander (Norte y Sur)

Eje Cafetero

Rionegro

Barranquilla

¿Cómo postularse?

Para conocer más a profundidad sobre algún perfil o ciudad en los que se están ofreciendo los trabajos puede acceder a los canales oficiales de la empresa o aplicar de manera gratuita en en la página web. Allí se ingresa al botón de “Aplique ahora”, se le desplegaran los perfiles a lo que podrá aplicar, de clic en el que se acomode a su perfil y llene la información solicitada.

