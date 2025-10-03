Gremios empresariales rechazan estigmatización contra la ANDI en protestas

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, desmintió que su gremio favorezca el genocidio en Gaza. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá se ha convertido esta semana en uno de los principales epicentros de las protestas a favor de Palestina. Otros actos también se han registrado en Cali y Medellín. Estas manifestaciones se han concentrado en la calle 72, en el corazón empresarial de la capital, donde tienen sede varias entidades bancarias y gremios como la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y la ANDI.

Este ha sido un punto neurálgico, pues los manifestantes, a través de grafitis y carteles, acusan a la asociación de empresarios de promover el genocidio en Gaza mediante acciones como el bloqueo de ayudas humanitarias y la normalización del sionismo. También de fungir como plataforma y red comercial de Israel en Colombia, además de convertirse en la embajada de Israel en el territorio nacional.

La ANDI ha reiterado que estas acusaciones son falsas y llamó a la responsabilidad en el manejo de las relaciones diplomáticas y comerciales, advirtiendo sobre la importancia de no mezclar la política interna con los vínculos que Colombia mantiene con distintos países y mercados clave.

“Rechazamos las declaraciones donde se dice que la Asociación normaliza el comercio con el sionismo. Son afirmaciones que estigmatizan un sector como el productivo que aporta a la generación de empleo en el país. Como tampoco, es responsable poner en riesgo la estructura de relaciones comerciales donde es el Gobierno Nacional quien las debe liderar con una visión de largo plazo y con la mayor estrategia posible”, dijo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Este directivo precisó que parte de la misionalidad de la asociación es impulsar alianzas comerciales que permitan diversificar las exportaciones colombianas con los distintos mercados internacionales. Agrega que esto no se trata de cercanías ideológicas, sino de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y familias involucradas en las actividades productivas.

“Desde la ANDI condenamos cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de los seres humanos. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos de manera categórica los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses en el mundo derivados del conflicto entre Palestina, concentrado en la Franja de Gaza, con Israel”, señaló, al recordar que en distintas ocasiones se le ha insistido al Gobierno Nacional para que se concentre en la construcción de soluciones para para los temas urgentes del país.

Otro hecho que también fue noticia es el ataque a un almacén de Pepe Ganga en Cali, también en el marco de estas manifestaciones y, presuntamente, por los orígenes judíos que tiene esta compañía.

La ANDI recibe apoyo de diversos gremios

Desde el Consejo Gremial también se rechazó lo que califican como “un asedio” ejecutado contra los empleados de la ANDI. Puntualmente condenan el uso de lenguaje que resulta estigmatizante y que incita a la violencia.

“El respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos. Quienes asumen este comportamiento demuestran un desprecio evidente por la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Nos solidarizamos con la ANDI en esta situación e invitamos a la ciudadanía a que juntos defendamos nuestros principios y valores constitucionales que son la base de nuestra democracia”, dijo Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial.

María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, se sumó a esta ola de rechazos. Para la directiva es evidente la estigmatización que se está generando contra la ANDI.

Reconoce que la protesta es un derecho, pero que esta debe ser pacífica y no amparar actos como intimidaciones, daños y bloqueos.

“Solicitamos al Gobierno Nacional y a la fuerza pública que, dentro del marco de la ley y con estándares de derechos humanos, garanticen la protesta sin violencia, protejan a las personas e instalaciones, prevengan y contengan el acoso y actúen frente a quienes incurren en daños o amenazas”, dijo Lacouture.

Otra voz de apoyo a la ANDI fue la de la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), al rechazar la utilización de conflictos (nacionales o internacionales) para justificar ataques y hostigamientos contra este gremio, convirtiéndola en blanco de agresiones y acusaciones infundadas.

“La violencia no puede ser una herramienta de debate ni un recurso para tramitar diferencias: debilita la convivencia, destruye confianza y profundiza las heridas de una nación que necesita reconciliación”, puntualizó.

Finalmente está el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, quien coincide en que la protesta no puede convertirse en un organismo para atacar las organizaciones que representan a las empresas y que trabajan por la generación de empleo.

“Reiteramos nuestra solidaridad con los comercios afectados y con la ANDI. Hacemos un llamado a los activistas para que reconsideren la polarización como una causa válida. Nuestro compromiso es con la defensa de la libre empresa, el respeto a la diferencia, la democracia y la construcción de un país en paz, con diálogo y sin violencia”, concluyó.

