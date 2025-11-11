Renta Joven inicia nuevo ciclo de pagos en noviembre: fechas y requisitos

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Renta Joven, el programa del Gobierno que busca que más estudiantes pobres lleguen al final de su carrera sin que el dinero sea el obstáculo. Desde este martes, 170.677 jóvenes de distintas regiones del país empezarán a recibir los giros correspondientes a un nuevo ciclo de transferencias, con una inversión total de COP 68.500 millones.

El anuncio fue hecho por Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento de Prosperidad Social, quien explicó que las entregas se harán en dos modalidades: abono a cuenta y giro.

Es decir, quienes tengan una cuenta bancaria activa verán el dinero consignado desde el 12 de noviembre, mientras que quienes no estén bancarizados podrán reclamarlo en los puntos del Banco Agrario entre el 20 y el 29 de noviembre.

La iniciativa otorga apoyos que superan los COP 400.000 por ciclo, dependiendo del tipo de institución educativa, con el propósito de que los estudiantes puedan cubrir matrícula, transporte o alimentación, y evitar que la falta de recursos los obligue a desertar.

📍 ¿A quién llega? A estudiantes de educación superior pública y del SENA, priorizados según su condición socioeconómica.

📍 ¿Qué cubre? Para los universitarios, el pago del primer semestre académico de 2025; para los aprendices del SENA, los apoyos correspondientes a abril y mayo.

📍 ¿Cómo se recibe? Por abono directo o giro bancario, dependiendo del acceso del joven al sistema financiero.

En Colombia, uno de cada cinco jóvenes en edad de trabajar (15 a 28 años) no estudian ni se encuentran ocupados, según el DANE. Durante el trimestre junio-agosto, para los hombres la tasa fue de 7 % y para las mujeres fue de 14,4 %.

La iniciativa también busca impulsar la movilidad social a largo plazo, al ofrecer una ruta hacia el empleo, el emprendimiento o incluso estudios de posgrado.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Edad: Tener entre 14 y 28 años. Educación media: Haber terminado el bachillerato (grado 11°) y estar registrado oficialmente. Focalización social: Estar en al menos una de estas bases:

Sisbén vigente : clasificado en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.

Listados censales indígenas del Ministerio del Interior.

Listados del ICBF: jóvenes con medidas de restablecimiento de derechos que estudien educación superior o formación complementaria.

Educación superior: Estar matriculado en un programa técnico, tecnólogo o universitario (pregrado), en modalidad presencial, a distancia o virtual. No tener título profesional o posgrado registrado en sistemas oficiales. No estar inscrito en Jóvenes en Paz ni en programas equivalentes.

