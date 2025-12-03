Salario mínimo 2026: expertos advierten sobre consecuencias de un aumento demasiado alto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

A través de una carta dirigida a la mesa de concertación del salario mínimo para 2026, expertos —entre los que se encuentran exministros, excodirectores del Banco de la República y académicos— hacen un llamado sobre la responsabilidad al momento de determinar el aumento final de la cifra en discusión.

Después de que el debate sobre el aumento del salario mínimo iniciara este lunes primero de diciembre, los firmantes manifestaron la importancia de ajustar el salario mínimo en relación con el costo de vida y la productividad, pues de esta manera se “preserva su función y genera un entorno predecible para hogares y empresas”.

Los firmantes expresan que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación y la cifra de productividad genera, por el contrario, “mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”.

Citando el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, donde se supuso un incremento del salario mínimo de 7,1 %, los firmantes sostienen que cada punto porcentual adicional costaría cerca de COP 240.000 millones en pensiones y alrededor de COP 600.000 millones en gasto total no financiado.

Trabajo informal: las brechas se acentúan

Los firmantes explican que en un país en el que prima la informalidad, y la brecha entre los trabajadores formales e informales es bastante amplia, se deben tener en cuenta de manera fundamental dentro de la concertación temas como la inflación y la productividad.

“Para la negociación del salario mínimo de 2026, hacemos un llamado a los actores de la mesa de concertación a que lleguen a un acuerdo responsable, basado en criterios técnicos. Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”, concluye el comunicado.

