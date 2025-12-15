El comercio mejoró en octubre: ¿cuáles fueron las actividades protagonistas?

Recorrido por varias zonas de la ciudad donde habita el comercio de vendedores informales Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) para el mes de octubre.

En ese mes, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 10 % y el personal ocupado creció 2,2 % en relación con el mismo mes de 2024. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 12,3 %.

Diecinueve líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales. Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de:

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares,

Otros vehículos automotores y motocicletas

Los anteriores aportaron en conjunto 5,8 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.

Las actividades económicas que más contribuyen positivamente al comportamiento del comercio minorista y de vehículos fueron las relacionadas con las ventas de vehículos automotores nuevos con una variación de 16 %, y las ventas en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 30 %, que en conjunto contribuyeron con 5,6 puntos porcentuales a la variación del período.

En este aspecto, las mayores contribuciones positivas a las ventas del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes se registraron en Bogotá D.C. y Antioquia, quienes aportaron 4,7 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente.

El personal ocupado por el comercio minorista en octubre de 2025 aumentó 2,2 % frente al mismo mes del año anterior, como resultado del aumento de 3,5 % del personal permanente y de 0,4 % del personal temporal contratado través de empresas, en contraste se presentó la disminución de 7,4 % de los aprendices y de 0,7 % del personal temporal directo.

En octubre de 2025 frente al mismo mes de 2024, la contratación de personal por parte del comercio minorista sin combustibles ni lubricantes creció 2,3 %.

De los departamentos, las mayores contribuciones positivas se presentaron en Antioquia y Cundinamarca con 0,5 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente.

