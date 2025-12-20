Se reduce más la jornada laboral: estas son las horas de trabajo semanales para 2026

Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

Después de la aprobación de la Reforma Laboral en junio de 2025, se han venido implementando los ajustes sancionados de manera paulatina. Entre algunos de los temas más importantes está el de las horas en la jornada laboral.

A mitad de este año la semana laboral estaba establecida en 46 horas. A partir de julio, se redujo a 44 horas y en 2026 quedará establecida de manera fija en 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026.

La reducción de la jornada laboral se aplica a todas y todos los trabajadores del sector privado y público que tienen un contrato laboral, incluyendo a las trabajadoras domésticas a tiempo completo (tanto internas como externas).

Además del ajuste en el número de horas, hay otro par de modificaciones que comienzan a funcionar desde diciembre de este año.

En cuanto a la jornada nocturna desde el 25 de diciembre de este año cambia la hora en la que esta comienza, antes iniciaba a las 9:00 p. m., ahora iniciará a las 7:00 p. m. y terminará a las 6 a. m.

Además, el recargo por trabajar en días de descanso o festivos que era del 75 % antes de la reforma, ahora está fijado en el 80 %. A partir del primero de julio de 2026, el recargo subirá al 90 % y, en 2027, alcanzará el 100 %.

Como las modificaciones de la reforma se seguirán implementando de forma gradual, el 2026 será un año en el que podremos ver un primer esbozo de cuál es el impacto que esta tendrá en la economía del país.

