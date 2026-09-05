Terremoto y seguros: lo que debe saber para proteger su patrimonio

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El terremoto del 10 de agosto llevó a que hogares en todo el país, especialmente en las zonas afectadas, se hicieran una pregunta que puede resultar algo incómoda: ¿estamos asegurados?

Jhonatan Gómez, abogado experto en seguros, profesor universitario y secretario general de Marsh, estuvo en Echemos Cuentas hablando sobre este tema: cómo funcionan los seguros, cómo saber si se tiene uno y qué hacer cuando ocurre un siniestro.

¿Qué es un seguro y por qué importa?

Un seguro es un contrato a través del cual una persona le traslada a una aseguradora un riesgo al que está expuesta, a cambio del pago de una prima. Gómez lo resume con una imagen simple: es como un paraguas. No se trata de llevarlo sólo cuando ya está lloviendo, sino de tenerlo siempre, por si acaso.

En Colombia, menos de 3 % de la población tiene seguros, medido como penetración frente al PIB. La mayoría de quienes tienen alguno es porque se los exigieron (al tomar un crédito hipotecario, por ejemplo), no porque lo buscaron. El sismo fue un recordatorio tan cruel, como inmediato, de lo que cuesta no tenerlos.

Qué tipos de seguros existen

Gómez agrupa los seguros en tres grandes categorías. Los que cubren personas: de vida, salud, accidentes personales, invalidez. Los que cubren cosas: vivienda, electrodomésticos, vehículos, inventarios de empresas. Y los que cubren el patrimonio: seguros de responsabilidad civil que protegen cuando, por ejemplo, un accidente de tránsito le causa daños a un tercero.

Para cada riesgo existe un seguro. La clave, dice Gómez, es primero identificar a qué riesgos está expuesta cada persona y luego buscar la cobertura adecuada.

La torta de tres pisos: cómo funciona el seguro de vivienda

Para entender cómo se asegura una vivienda en un conjunto residencial, Gómez usa la imagen de una torta de tres pisos.

El primer piso son los bienes comunes. La ley 675 de 2001 exige que todos los conjuntos residenciales tengan una póliza que ampare las zonas comunes: fachadas, estructura, áreas compartidas. Esta póliza cubre la reconstrucción del edificio, no su valor comercial.

El segundo piso es la unidad privada: el apartamento o la casa. Esta cobertura puede estar incluida en la póliza de bienes comunes si así se contrató o puede estar respaldada por el seguro de incendio y terremoto que exigen los bancos cuando otorgan un crédito hipotecario. Pero si el inmueble está pagado y no se contrató ninguna póliza adicional, esa unidad puede estar desprotegida.

De finanzas personales: Arriendo de vivienda en Colombia: derechos, obligaciones y cómo protegerse

El tercer piso son los contenidos: todo lo que hay dentro del inmueble: electrodomésticos, ropa, muebles, televisores. Eso lo cubre un seguro de hogar, que es diferente al seguro de la estructura.

La confluencia de estas tres capas es lo que permite volver al estado inicial después de un siniestro. Si alguna falta, hay una brecha.

Cómo reclamar si ocurre un siniestro

Gómez da instrucciones claras para quien vivió un siniestro como el terremoto. Primero: protegerse y estabilizar la situación. Segundo: documentar todo con fotos y videos del estado del inmueble y los daños. Tercero: avisar a la aseguradora cuanto antes, aunque el plazo legal para presentar la reclamación formal es de dos años desde que ocurrió el siniestro.

Las aseguradoras pagan más del 99 % de las reclamaciones que reciben. Las que no se pagan, dice Gómez, son casi siempre por razones de fondo: el riesgo no estaba cubierto, la prima no se pagó a tiempo o la cobertura no contemplaba ese evento.

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