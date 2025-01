Subsidio familiar de 2025: ¿cuánto es y cuáles son los requisitos para reclamarlo?

Aproximadamente la mitad de los colombianos está afiliada a las cajas de compensación. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En el panorama económico y social, el subsidio familiar es un beneficio para los hogares que brindan las cajas de compensación familiar. Este apoyo busca aliviar la carga económica de las familias de menores ingresos, garantizando una mejor calidad de vida.

Este subsidio está destinado para cubrir parte de los gastos esenciales de las personas a cargo del trabajador, como hijos menores de edad, hijos mayores con discapacidad y otros dependientes económicos.

En 2024, las cajas de compensación aseguraron a cerca de 20,8 millones de personas; es decir, 1 de cada 2 personas está en el sistema, según la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas).

Para este año, el monto del subsidio familiar mensual por hijo es de aproximadamente $80.000. El valor puede variar ligeramente dependiendo de la caja de compensación y las políticas específicas. Es importante destacar que este apoyo económico se otorga por cada persona a cargo.

¿Quiénes lo reciben?

Los trabajadores que reciben el subsidio familiar son aquellos cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Tomando en cuenta el aumento de 9,5 % en el salario mínimo para 2025, esto significa que los trabajadores deben ganar menos de $5.694.000 al mes. Este límite asegura que el subsidio se destine a las familias de menores ingresos, ayudando a cubrir gastos esenciales como alimentación, educación y salud.

Según la Superintendencia de Subsidio Familiar, en líneas generales, estas son las personas que lo recibirán:

Hijos menores de 18 años.

Padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario ni otro ingreso.

Hermanos menores de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador.

Personas dependientes en estado de discapacidad o con capacidad física reducida.

Las empresas tienen la obligación de aportar 4 % del valor de su nómina a las cajas de compensación a nivel nacional. El año pasado, se registraron más de 800.000 empresas afiliadas.

Las entidades que lideran las afiliaciones son Comfama (119.000), Compensar (105.401), Colsubsidio (96.462), Comfandi (54.930) y Cafam (39.726).

¿Cómo acceder?

Acceder al subsidio familiar implica seguir un proceso claro y estructurado:

Afiliación : el primer paso es estar afiliado a una caja de compensación familiar. Esta afiliación generalmente se realiza a través del empleador.

Solicitud : el trabajador debe presentar una solicitud ante la caja de compensación familiar a la que está afiliado. Esta solicitud puede requerir la presentación de formularios específicos proporcionados por la caja.

Documentación : es necesario presentar la documentación requerida, que generalmente incluye certificados de nacimiento de los hijos, certificados de estudio, y otros documentos que acrediten la dependencia económica.

Verificación : la caja de compensación se encarga de verificar la información y la documentación presentada. Este paso es crucial para asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.

Aprobación y pago: una vez aprobada la solicitud, el subsidio se paga mensualmente al trabajador. Este pago puede realizarse a través de transferencia bancaria o en efectivo, dependiendo de las políticas de la caja de compensación.

El tiempo que demora para recibir el subsidio familiar puede variar según la caja de compensación y la rapidez con la que se presenten y verifiquen los documentos.

En general, el proceso puede tardar entre uno y tres meses desde la presentación de la solicitud hasta el primer pago del subsidio.

¿Qué hacer si no se reconoce o paga el subsidio familiar?

Según el Ministerio de Justicia, si el empleador no le ha afiliado a una caja de compensación familiar, no ha pagado los aportes correspondientes, o la caja no reconoce el subsidio familiar, puede tomar las siguientes acciones:

Presentar una queja : acudir al Inspector del Trabajo o a la Superintendencia de Subsidio Familiar para presentar una queja por incumplimiento. Estas autoridades pueden investigar el caso y, si es necesario, imponer sanciones o multas al empleador.

Intentar una conciliación : puedes intentar una conciliación ante el Inspector del Trabajo para negociar derechos como indemnizaciones o los plazos para el pago de lo que le deben.

Acudir a otras autoridades: si no hay un Inspector del Trabajo disponible, puede acudir a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Personero Municipal o un Juez Municipal para buscar una solución.

Así las cosas, este apoyo contribuye a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Además, aliviando la carga económica de los hogares, el subsidio familiar permite que los trabajadores puedan enfocarse en su desarrollo profesional y personal, sabiendo que sus familias están respaldadas.

