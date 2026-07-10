Tasas de interés altas: qué cambia para sus créditos y qué puede aprovechar

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Es posible que en este año se haya encontrado con titulares acerca de las tasas de interés del Banco de la República, que las ha subido en tres ocasiones este año, que están en 12 %, que al Gobierno no le gustan estas decisiones y así…

Pero, a pesar de la ubicuidad de estas noticias, y de su importancia en la economía, pocas veces las decisiones sobre las tasas se explican en términos de lo que realmente implica para el día a día de los colombianos.

Esta semana en Echemos Cuentas, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research Colombia, explicó qué hay detrás de las decisiones del Banco, cómo afecta los créditos y el ahorro y qué oportunidades concretas abre este escenario para las finanzas personales.

¿Qué es la tasa de interés y por qué importa?

En términos sencillos, la tasa de interés es el costo de tener dinero. Lo que el Banco de la República decide cada cierto tiempo es una señal para toda la economía: cuando sube, le está diciendo a bancos, empresas y personas que el dinero va a ser más caro. Los bancos reciben esa señal y la trasladan — repartiendo, como dice Reyes, “el dolor” — hacia los créditos que otorgan y las tasas que cobran.

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¿Una subida de tasas del Banrep afecta a quienes ya tienen créditos?

Depende del tipo de crédito. La mayoría de los créditos que tienen los hogares colombianos son a tasa fija — es decir, la tasa se pactó al momento de firmar y no cambia aunque el Banco de la República suba o baje. Para esas personas, el impacto directo es mínimo.

Donde sí puede sentirse el efecto es en quienes tienen créditos hipotecarios en UVR, cuya tasa está atada a la inflación. Y en quienes busquen refinanciar o ampliar sus créditos actuales — en ese caso, las nuevas condiciones serán más costosas.

¿Es momento de pedir un crédito nuevo?

No. En ciclos de tasas al alza, la recomendación de Reyes es clara: abstenerse de contraer deudas que no sean estrictamente necesarias. Las condiciones no son favorables y el ciclo alcista todavía no ha terminado. Si la necesidad es urgente — pagar un semestre universitario, por ejemplo — toca hacerlo, pero con conciencia del costo.

¿Cuándo podrían bajar las tasas? Reyes estima que una vez se alcanza el techo del ciclo, las tasas suelen permanecer altas entre seis meses y un año antes de empezar a bajar gradualmente. En condiciones normales, el ciclo completo puede tomar un par de años. Solo en situaciones excepcionales — como una pandemia o una crisis financiera global — el Banco de la República ha bajado tasas de forma rápida y agresiva.

Las oportunidades: el lado positivo de las tasas altas

Las tasas altas también crean ventajas para quienes tienen ahorros. Reyes identifica varias opciones según el perfil de cada persona:

Los CDT son la alternativa más conservadora y predecible. En este momento ofrecen tasas atractivas — entre 11% y 13% — con un retorno garantizado al plazo que se elija. Son ideales para quienes no quieren asumir riesgos.

Los bonos y títulos de deuda privada pueden ofrecer un poco más de rendimiento que un CDT, a cambio de mayor exposición a las fluctuaciones del mercado.

Los fondos de inversión colectiva permiten acceder a estas mismas inversiones de forma más sencilla, con la ventaja adicional del interés compuesto: los rendimientos se reinvierten automáticamente y generan retornos sobre retornos.

La deuda pública — los TES, por ejemplo — fluctúa más, pero en escenarios de tasas altas puede ofrecer rentabilidades interesantes para quienes están dispuestos a asumir esa volatilidad.

A fondo: ¿Qué debe tener en cuenta para invertir en un CDT? Consejos de un experto en Echemos Cuentas

¿Qué es Echemos Cuentas?

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