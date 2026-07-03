Viajar sin echarle el bolsillo a la hoguera: cómo planear financieramente sus vacaciones

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Viajar es uno de esos propósitos que muchos se comen entre las uvas del 31 de diciembre. Y también uno de los que, con alguna frecuencia, se puede convertir en una resaca financiera que dura mucho más que el viaje mismo.

Esta semana en Echemos Cuentas, Andrés Naranjo, director de la Asociación Colombiana de Planeación Financiera, explicó cómo planear financieramente un viaje — en familia o en solitario — sin que el bolsillo pague las consecuencias después.

Lo primero: el objetivo y el destino

Antes de pensar en tiquetes o alojamiento, Naranjo recomienda tener claro para qué se viaja y a dónde. Esa respuesta, por obvia que parezca, define todo lo demás: el presupuesto, el horizonte de ahorro y las expectativas que hay que ajustar desde el principio.

Porque las expectativas son, precisamente, el primer problema. Naranjo lo llama “anclaje de expectativas”: la brecha entre el viaje soñado y el viaje que el presupuesto puede costear. Cuando esa brecha se ignora — y se llena con crédito — el viaje se paga varias veces, con intereses.

El presupuesto: por dónde empezar

Los rubros innegociables son el transporte y el alojamiento. En tiquetes, reservar con tiempo es la regla más simple y más efectiva: las tarifas mejoran con anticipación y la tecnología permite rastrear precios con facilidad. En alojamiento, las plataformas de renta por temporada ofrecen hoy una alternativa real a los hoteles — con la ventaja adicional de vivir el destino desde adentro, no desde un lobby.

Para la alimentación, cocinar en el lugar o recurrir a mercados locales puede reducir significativamente ese rubro sin sacrificar la experiencia.

No hay una regla universal sobre cuánto debería representar un viaje dentro del presupuesto anual, pero Naranjo ofrece una referencia útil: el 30% de los ingresos mensuales — el mismo tope que usan los bancos para medir capacidad de endeudamiento — podría funcionar como límite de ahorro mensual destinado al viaje.

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El seguro: el rubro que nadie presupuesta

Uno de los puntos en los que más hizo énfasis Naranjo fue el seguro de viaje. Una urgencia médica en el exterior puede costar un viaje extra — y más. Muchas tarjetas de crédito de franquicias como Visa y Mastercard incluyen coberturas médicas importantes, siempre y cuando los tiquetes se hayan comprado con esa tarjeta. Vale la pena revisarlo antes de contratar un seguro adicional.

Los seguros también cubren pérdida de maletas, retrasos de vuelos y otros imprevistos que la gente suele descubrir demasiado tarde.

Viajar con hijos: lo que cambia

El costo marginal de incluir niños en un viaje no es tan alto como parece — muchos hoteles no cobran tarifa completa por menores y las comidas no representan un gasto proporcional.

Lo que sí cambia es la necesidad de tener seguros médicos más robustos y anticipar gastos como sillas de seguridad en alquiler de carros, obligatorias en muchos países.

Y hay un beneficio que no aparece en ningún presupuesto: involucrar a los hijos en la planeación financiera del viaje — darles una meta de ahorro, dejarlos llevar su propio dinero — es una de las mejores lecciones sobre el valor del dinero que se les puede dar.

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¿Y si ya no hay tiempo para ahorrar?

Si las vacaciones están a semanas y el ahorro es cero, Naranjo es directo: a veces lo más sensato es no viajar, o viajar cerca y dentro de un presupuesto controlado. Endeudarse para llevar a los hijos a Disney y pasar el viaje pensando en las cuotas que vienen no es unas vacaciones — es una trampa.

Los ahorros para un viaje, dice, no salen del mercado ni de los gastos fijos. Salen de las salidas a comer, de los gusticos del fin de semana, de los gastos hormiga. Ese sacrificio, hecho con tiempo, es el que hace que el viaje valga de verdad.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación? Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

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