Trabajo sí hay: Eulen abrió 200 vacantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades

El inicio de un nuevo año trae consigo movimientos en el mercado laboral. Una muestra de ello es que el Grupo EULEN Colombia anuncia la apertura de su proceso de selección de personal para 2026, con más de 200 vacantes disponibles en diferentes regiones del país.

La compañía se dedica a la tercerización de servicios y tiene más de 60 años de trayectoria a nivel internacional. Por eso, los empleos disponibles son en áreas operativas, técnicas y de coordinación, especialmente en servicios de limpieza, mantenimiento y facility management (gestión integral de instalaciones y servicios).

Entre los cargos más demandados dentro de la compañía se encuentran:

Auxiliar de servicios generales: encargado de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones de los clientes, garantizando espacios seguros y ordenados.

Técnico de mantenimiento locativo: responsable de ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura, equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o locativos.

Todero: quien apoya diversas labores locativas como plomería básica, pintura, carpintería y arreglos generales.

Auxiliar de cargue y descargue: encargado de apoyar la manipulación, traslado y almacenamiento de mercancía, cumpliendo con los protocolos de seguridad.

Coordinador de Limpieza: responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades del personal, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Técnico eléctrico: encargado de realizar instalaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos, conforme a la normatividad vigente.

Auxiliar de servicios generales hospitalaria: encargado de realizar labores de aseo, limpieza y desinfección en las instalaciones de nuestros clientes, garantizando ambientes seguros, ordenados y cumpliendo con los protocolos específicos de aseo hospitalario.

Director de proyecto, responsable de liderar la planeación, ejecución y control de los proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos, el alcance definido, el presupuesto y los cronogramas establecidos. Coordina equipos multidisciplinarios, gestiona riesgos, supervisa la relación con los clientes y vela por la calidad y la rentabilidad de cada proyecto.

¿En qué ciudades hay vacantes y cómo acceder?

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección de EULEN Colombia para el año 2026 podrán postularse a través de los canales oficiales de la compañía y de los portales CompuTrabajo y ElEmpleo.

Adicionalmente, podrán acercarse con su hoja de vida a las sedes del Grupo EULEN en las distintas ciudades del país o enviarla a los correos electrónicos correspondientes a cada ciudad:

Bogotá: Carrera 49A #91-91, barrio La Castellana. Correo: unetealequipobogota@eulen.com

Medellín: Calle 10 Sur #50FF-21, oficina 202. Correo: unetealequipomedellin@eulen.com

Cali: Avenida 1 Oeste #5N-09, barrio Centenario. Correo: unetealequipocali@eulen.com

Barranquilla: Carrera 52 #76-167, oficina 204. Correo: unetealequipocosta@eulen.com

