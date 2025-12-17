Último pago de Renta Joven en 2025: fechas y quiénes lo reciben

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Prosperidad Social inició este 17 de diciembre la entrega del último pago de Renta Joven en 2025, que beneficiará a 159.889 jóvenes en todo el país.

Para este ciclo, el programa destinó una inversión de 82.300 millones de pesos, según informó la entidad.

Los recursos se entregarán durante las celebraciones de fin de año y corresponden a transferencias monetarias dirigidas a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de apoyar su permanencia y graduación en la educación superior. El pago se entregará en dos modalidades (abono a cuenta y giro).

¿Quiénes reciben el pago?

El último ciclo de pagos de Renta Joven en 2025 está dirigido a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad que participan en el programa y cumplen con los criterios establecidos para este periodo.

En este ciclo, las transferencias se entregan por los siguientes conceptos:

Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES): recibirán la transferencia por permanencia y excelencia del periodo 2025-1, así como los pagos correspondientes a tres convenios de subsanación por matrícula del mismo periodo.

Participantes del SENA: recibirán el apoyo económico correspondiente a los meses de junio y julio de 2025.

¿Cómo se entregará el dinero?

Las transferencias de Renta Joven se entregarán en dos modalidades, de acuerdo con la forma de pago definida para cada beneficiario.

Abono a cuenta

En esta modalidad, 132.788 beneficiarios recibirán el pago mediante abono a cuentas registradas, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Los recursos estarán disponibles a partir del 17 de diciembre.

La dispersión se hará de manera escalonada durante los primeros cinco días, bajo el esquema de pico y cédula:

Día 1: cédulas terminadas en 1 y 2

Día 2: 3 y 4

Día 3: 5 y 6

Día 4: 7 y 8

Día 5: 9 y 0

Giro

Modalidad dirigida a jóvenes que no cuentan con una cuenta bancaria activa. En este caso, 27.101 participantes podrán reclamar la transferencia entre el 23 y el 31 de diciembre.

El pago se podrá cobrar en las oficinas del Banco Agrario o en los puntos autorizados, de acuerdo con la programación que cada beneficiario podrá consultar a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

¿Dónde consultar información o resolver dudas?

Los participantes de Renta Joven que tengan preguntas sobre la entrega del último pago de 2025 pueden comunicarse a las líneas gratuitas de Prosperidad Social:

Bogotá: 601 379 1088

Línea nacional: 01 8000 95 1100

Además, quienes reciben el pago por giro pueden consultar la programación y los puntos habilitados a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario, disponible entre el 23 y el 31 de diciembre.

