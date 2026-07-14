Últimos días para cambiar de régimen pensional en Colombia: ¿cómo aprovecharlos?

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Faltan dos días para el cierre de la ventana pensional que se abrió con la aprobación de la Reforma Pensional.

Esta permite que las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, a quienes les falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, soliciten el traslado entre regímenes pensionales, sea desde Colpensiones a los fondos de pensiones privados o viceversa.

Se trata de un proceso que no es permitido en condiciones normales y que dejará de estar disponibles después del 16 de julio de 2026.

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La oportunidad incluye que se haya adelantado el proceso de doble asesoría, garantizando así decisiones informadas y alineadas con el interés del afiliado, en el que se evidencie el impacto positivo de la reforma en el acceso equitativo a la información, la autonomía de los ciudadanos y la materialización efectiva de sus derechos pensionales.

La precisión se fundamenta en la protección del afiliado y en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, con el fin de garantizar que ninguna barrera procedimental impida el ejercicio legítimo del traslado.

¿Cómo acceder a la oportunidad de traslado entre regímenes?

Paso 1: Revise su historia laboral

Verifique cuántas semanas tiene cotizadas en la administradora a la que se encuentre afiliado, Colpensiones o un fondo privado.

Debe tener al menos:

750 semanas mujeres

900 semanas hombres

Paso 2: Examine el tiempo que le falta para pensionarse

Debe estar a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, es decir:

Mujeres: 47 años o más

Hombres: 52 años o más

Paso 3: Solicite la doble asesoría

Antes de tomar cualquier decisión solicite la doble asesoría. Reciba información ya sea de Colpensiones o de alguno de los fondos privados.

Colpensiones aclaró que sus servicios están operando con normalidad y anunció la ampliación temporal de los horarios de atención en los PAC a nivel nacional, excepto los ubicados dentro de la red CADE y FNA, ante la proximidad del cierre del período de oportunidad de traslado.

Entre el 14 y el 16 de julio de 2026 la atención será extendida hasta las 6:00 p. m., en jornada continua.

“Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben tramitar las solicitudes de traslado de las personas que, aun sin haber culminado el proceso de doble asesoría, manifiesten por cualquier medio, a más tardar el 16 de julio de 2026, su intención de trasladarse”, asegura el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez.

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