Gobierno electo se reúne con el Banco Mundial para definir agenda económica

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los ministros designados de Hacienda y Comercio, durante la reunión con directivos del Grupo Banco Mundial en Washington. Foto: Defensores de la Patria

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A menos de un mes de la posesión presidencial, el equipo económico del gobierno entrante viajó a Washington para reunirse con la banca y organismos multilaterales.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto con los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvo este 13 de julio una reunión de alto nivel con directivos del Grupo Banco Mundial para comenzar a delinear la agenda económica del período 2026-2030.

Según informó la administración entrante, el encuentro sirvió para presentar las prioridades económicas del nuevo gobierno y conocer las propuestas de apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

“Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, le presentamos al Banco Mundial las prioridades económicas de la Patria Milagro. Además, recibimos las propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia”, escribió Restrepo en su cuenta de X.

La agenda incluyó tres frentes principales: un plan de consolidación fiscal, una estrategia para reactivar la economía y la evaluación de alternativas de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada también contempla la definición de acuerdos y una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación entre ambas partes.

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La reunión se produce pocos días después de que el presidente electo anunciara que Miguel Gómez viajaría a Washington para explorar mecanismos de refinanciación de la deuda pública con organismos multilaterales y banca internacional. El objetivo, según explicó entonces, es reemplazar obligaciones más costosas por créditos con mejores plazos y tasas para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

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Ese acercamiento ocurre en un contexto de deterioro fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectó que la deuda neta del país alcanzaría este año el 61 % del PIB, mientras el déficit fiscal llegaría a 7,4 % del producto.

A ello se suman las advertencias de la Contraloría sobre el rezago en el recaudo tributario y las necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

Aunque el gobierno electo todavía no puede adoptar decisiones de política económica, las reuniones buscan dejar preparada una hoja de ruta antes del cambio de mando del próximo 7 de agosto. El Banco Mundial, la IFC y MIGA son actores habituales en el financiamiento de proyectos de infraestructura, desarrollo institucional, inversión privada y manejo de riesgos, por lo que su participación podría convertirse en un apoyo para las prioridades económicas de la nueva administración.

Mientras el encuentro internacional envía una señal de confianza respecto al ajuste de las cuentas públicas, el empalme con el gobierno Petro quedó en el limbo, pues ambas partes suspendieron sus tareas. El Gobierno señaló que retornaría “hasta que haya garantías de un proceso técnico, respetuoso y serio”, mientras que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, señaló que “no podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos”.

Si bien el empalme no afecta el cambio de gobierno, sí puso de relieve el sobresalto, que ya tenía señales fiscales en cuestionamiento por el ministro designado y el vicepresidente electo, quienes han insistido en que tienen claro el déficit de las cuentas públicas.

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