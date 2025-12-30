Vehículos particulares y oficiales pagarán ACPM sin subsidio: ¿en qué ciudades?

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Durante los años que lleva el Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto normalizar el precio de los combustibles y así reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Comenzó con la gasolina y ahora arranca el primer paso para la normalización en el precio del Aceite Combustible para Motores (ACPM), mediante el Decreto del 24 de diciembre de 2025. Aunque todavía no entra en vigencia la medida, ya que son necesarias algunas reglamentaciones por parte de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

La medida establece que los vehículos particulares, diplomáticos y oficiales (como automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos) paguen el combustible al precio de paridad internacional, es decir, sin subsidio.

Esto sin afectar a los vehículos de servicio público como buses, busetas, camiones, microbuses, tractocamiones y volquetas, que continuarían cobijados por el esquema actual del FEPC.

Las ciudades en las que comenzará el nuevo precio del diésel

El documento establece que, en una primera fase, el cambio aplicará para algunas ciudades, aunque está pensada como una norma de alcance nacional. En una primera fase de implementación se priorizarán las principales ciudades del país y sus respectivas áreas metropolitanas.

“Esta focalización inicial responde a la necesidad de garantizar un adecuado control, monitoreo y fiscalización del mecanismo diferencial, en coherencia con el principio de eficiencia que orienta la política. Las zonas priorizadas concentran un alto volumen de consumo de diésel por parte de vehículos particulares y cuentan con mayores capacidades institucionales y tecnológicas para asegurar la correcta operación y seguimiento de la medida, facilitando la identificación de lecciones aprendidas y la posterior ampliación gradual del esquema al resto del territorio nacional”, establece el decreto.

Las ciudades para las que aplica la primera fase del aumento de precio del ACPM:

Antioquia: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.

Atlántico: Galapa, Malambo, Soledad, Barranquilla y Puerto Colombia.

Bogotá.

Bolívar: Arjona, Cartagena de Indias, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana.

Córdoba: Cereté, Ciénaga de Oro, Montería, San Carlos y San Pelayo.

Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá.

Magdalena: Ciénaga, Pueblo Viejo, Santa Marta y Zona Bananera.

Risaralda: Dosquebradas, La Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal.

Santander: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Tolima: Alvarado, Cajamarca, Ibagué, Piedras y Venadillo.

Valle del Cauca: Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Vijes y Yumbo.

Finalmente, queda pendiente que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía reglamentarán la metodología para la implementación de la operación, vigilancia y control del mecanismo.

El objetivo que expresa el Gobierno nacional en el documento es el de alinear el Ingreso al Productor aplicable a las ventas de combustible diésel para estos vehículos, con el precio de referencia internacional, lo que permitirá mejorar la focalización de los subsidios y contribuir a la reducción del costo fiscal asociado al consumo de combustible por parte de este segmento del parque automotor.

Hasta tanto se expidan las reglamentaciones señaladas, el ingreso al productor aplicable al diésel se continuará calculando conforme a la metodología general vigente para todos los vehículos, sin diferenciación alguna respecto de los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

