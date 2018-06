FMI aprueba el mayor préstamo en su historia a Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles una línea de crédito de US$50.000 millones para Argentina. Este es el préstamo más grande hecho por esta institución.

El crédito fue aprobado por el directorio del FMI y establece un acuerdo a tres años entre el organismo y el gobierno argentino.

Lea también: Crisis económica y amenazas de paro general aumentan presión contra gobierno Macri

Bajo el acuerdo, las autoridades argentinas pueden hacer uso inmediato de US$15.000 millones. El dinero restante estará disponible en los próximos tres años, aunque depende de revisiones trimestrales del directorio del FMI, que comprobará la correcta inversión de los fondos, además de varios indicadores sobre el estado de la economía argentina.

De los US$15.000 millones que serán entregados ahora, la mitad (US$7.500 millones) serán usados para apoyo presupuestario, según informó el FMI a través de un comunicado. El resto de este dinero debe quedar bajo control del Banco Central, que lo debe utilizar en operaciones para estabilizar el mercado cambiario.

.@Lagarde: The Board has approved a US$50 billion loan to support Argentina’s plan to strengthen the economy for the benefit of all Argentines. This is a plan owned & designed by the government & the approval is clear evidence of the IMF membership’s support for its reform drive pic.twitter.com/VaCkyDcah4