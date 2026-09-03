Caficultores votaron por WhatsApp: la FNC prueba la urna digital

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El primer voto no salió de una urna, sino de WhatsApp. Entre el martes 1 y este jueves 3 de septiembre, 5.286 caficultores eligieron a sus representantes gremiales desde el celular, después de registrar previamente su cédula y una fotografía en el ChatBot de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Para un país donde votar sigue significando, muchas veces, viajar hasta una escuela, hacer fila y buscar una mesa en una lista pegada a una pared, el gremio cafetero acaba de probar algo distinto: llevar una elección hasta el teléfono de quienes debían participar en ella.

La cifra equivale al 78 % de los caficultores que se habían preinscrito para utilizar el mecanismo electrónico. Hubo votos emitidos desde Europa, Norteamérica y Oceanía, además de Venezuela, Ecuador y Panamá. La Federación se convirtió, según informó el gremio, en la primera entidad del país en realizar unas elecciones de forma virtual.

La experiencia llega a las puertas del centenario de una organización cuya estructura de representación depende, precisamente, de que los productores elijan a quienes tomarán decisiones en su nombre. Y no es una elección menor. Entre este fin de semana y los días previos, cerca de 350.000 caficultores habilitados para votar definirán quiénes ocuparán miles de espacios de representación en la estructura gremial.

La elección, sin embargo, no terminó en la pantalla.

Quienes no participaron mediante el sistema electrónico podrán votar de manera presencial el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. Para ello, la Federación habilitó 2.950 mesas en 601 municipios cafeteros del país. El proceso contará con 9.204 jurados de votación y 403 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Más de 18.000 candidatos aspiran a representar a los productores, según confirmó la Federación a El Espectador en una reciente entrevista. De esta elección saldrán 4.668 representantes para los 389 comités municipales y otros 90 para los 15 comités departamentales. Los elegidos asumirán sus cargos el próximo 30 de octubre.

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El celular como nueva urna

El mecanismo electrónico funcionó sobre una plataforma que la Federación ya tenía: su chatbot de WhatsApp. Los caficultores interesados debían inscribirse previamente mediante ese canal, registrar su número de cédula y enviar una fotografía para completar el proceso de autenticación.

Después, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, podían emitir su voto.

Sobre el proceso hubo, además, jurados de votación, delegados de la MOE y auditorías internas y externas. El objetivo es resolver el problema que persigue a cualquier intento de trasladar una elección a internet: que detrás de cada voto exista, efectivamente, la persona habilitada para emitirlo y que el resultado pueda ser verificado.

“Colombia cafetera está eligiendo, una democracia que seguimos construyendo con participación, transparencia y la voz de los caficultores”, dijo Germán Bahamón, gerente general de la Federación, al cierre de la jornada virtual.

La novedad tecnológica tiene una utilidad bastante más concreta que la simple modernización de un proceso. La caficultura está repartida por cientos de municipios y miles de veredas. Para una parte de los productores, participar en una elección implica desplazamientos que pueden consumir buena parte del día. El voto electrónico no elimina ese problema para todos, porque también existen zonas rurales con dificultades de conectividad y caficultores que no utilizan estas herramientas digitales. Por eso la elección mantiene su componente presencial, con mesas fijas y móviles.

Pero la prueba deja una puerta abierta: que la participación gremial pueda depender menos de la distancia.

Una democracia que atraviesa la ruralidad

Las elecciones cafeteras se realizan cada cuatro años y constituyen la base del modelo de gobierno de la Federación. Los representantes municipales y departamentales no administran una institución cualquiera. Desde esos espacios se organiza la representación de los productores dentro de una de las organizaciones gremiales más antiguas y extendidas de Colombia.

El tamaño del proceso ayuda a dimensionarlo. Hay cientos de municipios involucrados, miles de candidatos y una estructura electoral desplegada en buena parte de la geografía cafetera. En 2022, la participación alcanzó el 55 % del censo electoral. Esta vez, el gremio llega a las urnas después de ensayar una segunda puerta de entrada: la digital.

La jornada ocurre, además, mientras varias zonas cafeteras siguen atendiendo las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. Más de 120 municipios reportaron afectaciones y alrededor de 11.000 caficultores habían informado daños, según los balances previos de la Federación. La cosecha comenzó en medio de viviendas afectadas, infraestructura de beneficio deteriorada y dificultades para movilizar trabajadores y producto.

La emergencia llevó al gremio a evaluar un eventual aplazamiento de las elecciones. Finalmente, decidió mantenerlas. El argumento era que la reconstrucción puede durar meses y que el Congreso Cafetero necesita sesionar posteriormente con los nuevos representantes.

Ahora, mientras algunas regiones continúan contando daños, los caficultores también están eligiendo quiénes deberán representarlos durante los próximos años.

Preguntas rápidas:

¿Quiénes pudieron votar por WhatsApp y cómo se registraron?

Preinscripción en el chatbot, registro de cédula y foto para autenticación.

¿Qué pasa si no votó por el celular?

Podrá votar presencialmente el 5 y 6 de septiembre en las mesas habilitadas.

¿La votación electrónica es segura y verificable?

La FNC usó jurados, observadores de la MOE y auditorías internas y externas.

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