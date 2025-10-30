Ecopetrol y Petrobras anunciaron acuerdo para comercialización del gas de Sirius

Sirius-2, ubicado en el Caribe colombiano, es el mayor descubrimiento de gas de toda la historia del país. Foto: Ecopetrol

Ecopetrol y Petrobras anunciaron un paso en el desarrollo del proyecto Sirius: la comercialización conjunta de gas natural.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que este es el segundo gran anuncio tras la confirmación de las reservas en el proyecto costa afuera Sirius-2, de seis terapies cúbicos de gas. Este proyecto permitirá que Colombia vuelva a ser autosuficiente en materia de gas (teniendo en cuenta que desde diciembre de 2024 el país necesita importar porque el gas local ya no es suficiente).

Roa afirmó que gracias a los ajustes en la regulación es posible comercializar el gas con una nueva metodología, la comercialización conjunta: “quiere decir que dos grandes actores, como Petrobras y Ecopetrol, se unen para atender a sus clientes. Una alianza para poner a disposición del mercado y de la industria la mayor cantidad de recursos firmes para 2030-2035″.

Este mecanismo busca garantizar la asignación “eficiente, pública y objetiva del gas natural proveniente del campo Sirius”. Las compañías estiman concluir el proceso de comercialización con la firma de contratos de venta de gas a más tardar el 12 de diciembre de 2025.

De la promesa de una producción cercana a 470 millones de pies cúbicos día, en la primera fase de comercialización se entregarán 249 millones de pies cúbicos por día por un plazo máximo de seis años, bajo la modalidad de contrato firme.

El presidente aseguró que el precio del gas será competitivo, cerca de 40 % menos que el precio de importación. Agregó que este es el “gas más limpio encontrado en el mundo”, con 99 % de metano, baja cantidad de azufre y, por ende, bajas emisiones.

Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, aclaró que el índice de emisión de gases de efecto invernadero de Sirius son de 2,7 kilogramos de gas carbónico por barril de crudo equivalente, mientras que el promedio de la industria es de 14,2 kilogramos.

Byron Triana, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición de Ecopetrol, dijo que la empresa no había comercializado tanto gas en un solo proceso. Explicó que en 2023 cada empresa comercializaba por su cuenta, pero no se podía “satisfacer la demanda”. En diciembre de 2024 y febrero de 2025 dos cambios normativos permitieron la comercialización conjunta.

La entrada de gas dependerá de la obtención de licencias y permisos, incluyendo las consultas previas necesarias. Moritz aseguró que este último proceso va en un 52 %. Las empresas estiman que terminarán en julio de 2026.

