Ministerio de Comercio y Airbnb buscan reglas claras para el Registro Nacional de Turismo

El turismo dejó de ser solo hoteles, agencias y paquetes. Hoy también son apartamentos en arriendo por días, habitaciones gestionadas desde un celular y anfitriones que no se ven, pero operan desde cualquier ciudad.

Ese viraje —acelerado por plataformas como Airbnb— está obligando al país a actualizar el Registro Nacional de Turismo (RNT), el documento básico que identifica quién presta servicios turísticos y bajo qué condiciones.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó que trabaja en una versión fortalecida del RNT, esta vez diseñada a partir de mesas técnicas y encuentros con empresarios, propietarios de vivienda, plataformas digitales y autoridades locales.

El comunicado insiste en que no busca regular ni limitar a las plataformas digitales. Aun así, toca un punto sensible: ¿cómo garantizar que quienes arriendan inmuebles por días cumplan las mismas reglas que el resto del sector?

El planteamiento es que todo el que ofrezca alojamiento —por hotel, agencia o app— esté identificado y opere bajo condiciones transparentes, con criterios mínimos de seguridad, responsabilidad y formalidad.

Para el turista, esto equivale a saber quién le presta el servicio; para el Estado, a ordenar un mercado que hoy mezcla emprendimiento, economía colaborativa y actividades comerciales tradicionales.

¿Sabías que el Registro Nacional de Turismo está a punto de transformarse?

El Ministerio de Comercio está modernizando esta herramienta para que todos los servicios de alojamiento, incluidos los que operan en plataformas digitales, funcionen bajo reglas claras.

MinComercio Colombia — December 11, 2025

En el proceso de socialización, el Gobierno sostuvo una reunión clave con Airbnb, la Cámara Colombo Americana (AmCham), la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores del sector. Allí expuso los alcances del proyecto y recibió inquietudes que, según el Ministerio, servirán para ajustar el borrador del decreto.

La discusión sigue abierta. El texto aún no es definitivo y las mesas continúan recibiendo observaciones de gremios, anfitriones y entidades territoriales.

