Más competencia aumentaría el PIB de América Latina y el Caribe en un 11 %, según el BID

Pese a la apertura de mercados en la región, falta profundizar en la competencia, explicó el editor del estudio.

Promover la competencia en todos los sectores económicos podría aumentar el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en un 11 % y reducir la desigualdad en un 6 %, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este jueves.

Matías Busso, economista principal del BID, advierte que los mercados de la región están altamente concentrados, cerca de cuatro veces más que en las economías avanzadas, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores y menores ingresos para los trabajadores.

“Los consumidores pagan precios que son alrededor de un 15% más altos que lo que se paga en economías avanzadas”, añadió Busso.

Los trabajadores, por su parte, reciben apenas 50 centavos por cada dólar que generan para sus empresas, frente a los 80 centavos que obtienen sus pares en economías avanzadas.

El estudio, titulado “Mercados y desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas”, tomó más de dos años de elaboración y procesó datos de toda la región para establecer comparativos inéditos, Busso, quien editó la obra.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó que “cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores”.

Los autores del informe añaden que una mayor competencia induce a las empresas a producir más, contratar más personal, invertir más y, además, fomenta la formalización laboral, es decir, el paso del trabajo informal a la contratación con plenos derechos.

La región ha avanzado en las últimas décadas en liberalización y apertura de mercados, pero aún falta profundizar en la competencia, explicó Busso.

Un ejemplo de éxito es la desregulación de la telefonía móvil: hace 25 años el número telefónico pertenecía a la empresa proveedora, pero las regulaciones sobre portabilidad facilitaron el cambio de operador y dinamizaron el mercado.

“A lo largo del tiempo, los países fueron pasando regulaciones que aumentaba la portabilidad del número, con lo que era mucho más fácil cambiarse de proveedor”, explicó Busso.

El informe detalla que el poder de mercado en las cadenas de suministro puede generar cuellos de botella y permitir que grandes intermediarios paguen menos a los productores iniciales de lo que pagarían en un entorno más competitivo.

