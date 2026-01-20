Gobierno avanza en plan para traer ahorro pensional al país: esto dice borrador de decreto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Después de meses de especulación, en la noche de este martes se conoció el borrador del decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca traer al país más recursos del ahorro pensional que está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El documento crea un límite global de inversión en el exterior para los cuatro tipos de fondos (cada uno obedece a un perfil de riesgo): con la medida, las AFP solo podrán invertir por fuera del país el 30 % del ahorro pensional.

Hasta ahora, cada fondo tenía un tope distinto: para el conservador era de hasta el 40 %; para el moderado 60 %; para el de mayor riesgo, hasta 70 %, y para el especial de retiro programado, hasta 40 %.

El decreto establece un régimen de transición. Los fondos tendrán un plazo de hasta cinco años para cumplir con el límite global de inversiones en el exterior. En los primeros tres años tendrán llegar al 35 % y en cinco años, al 30 %.

Esta es una decisión que ya había anticipado el Gobierno y que ha despertado críticas desde distintos sectores. Incluso, Mónica Higuera, exdirectora de la URF, renunció a la entidad por los reparos técnicos que tenía a esta medida en la que ha insistido el presidente Gustavo Petro.

En octubre, cuando se anunció la publicación del proyecto de decreto, los fondos de pensiones aseguraron que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores. “El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, dijo en su momento la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos).

El gremio defiende que diversificar las inversiones es una “práctica esencial” para proteger el ahorro de los trabajadores, así lo recomiendan organismos como la OCDE y el Banco Mundial.

Los fondos en países como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda invierten buena parte de sus recursos en el exterior. Por el contrario, dijo Asofondos, los países que han limitado sus fondos al mercado local, como Zimbabue y Ghana, “han sufrido pérdidas y una fuerte caída en la confianza de sus sistemas de pensiones”.

Entre agosto de 2022 y septiembre pasado, los fondos de pensiones registraron rentabilidades anuales de entre 12 % y 17 %, un acumulado de COP 164 billones. “Estas cifras, reportadas a la Superfinanciera, superan, por amplio margen el nivel de la inflación y de los rendimientos locales”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

