Las críticas de gremios al nuevo paquete tributario de la emergencia económica

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Los nuevos decretos tributarios expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica ya empezaron a generar reacciones entre los gremios empresariales.

Este viernes, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, cuestionaron el alcance del paquete con el que el Ejecutivo busca recaudar recursos para financiar la atención de la emergencia por las inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Las críticas se concentran, sobre todo, en el Decreto 0240 de 2026, que amplía el impuesto al patrimonio a nuevos contribuyentes, como los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras en Colombia; crea un impuesto nacional al consumo del 16 % para los juegos de suerte y azar operados por internet; e introduce el impuesto complementario de normalización tributaria, con una tarifa del 19 % para el año gravable 2026. La norma también incluye alivios temporales para deudores en mora con la DIAN.

“Un precedente peligroso”: AmCham Colombia

La primera reacción vino de María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien calificó el Decreto 0240 de 2026 como “un precedente peligroso”.

En palabras de Lacouture, el nuevo decreto convierte la excepcionalidad en un atajo, porque amplía cargas tributarias y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria.

La dirigente gremial agregó que el decreto “mezcla de todo un poco”, dado que “recicla” decretos frenados por la Corte Constitucional, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador.

En esa línea, Lacouture advirtió que, si la excepción sirve para todo, deja de ser excepción.

Lacouture también sostuvo que, en lugar de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo. Y advirtió que, al final, eso lo terminan sintiendo los colombianos en forma de menos oportunidades, menor dinamismo y más incertidumbre para las familias.

El llamado de la ANDI a la Corte Constitucional

Otra de las reacciones vino de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien cuestionó en su cuenta de X el mencionado decreto 0240.

El dirigente afirmó que el Gobierno “no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral” y criticó que, en lugar de ajustar el gasto, insista en imponer nuevas cargas tributarias.

Según Mac Master, varias de las medidas del paquete tributario conocido este viernes reproducen sustancialmente disposiciones que ya habían sido decretadas por el Gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025 y que luego fueron suspendidas por la Corte Constitucional.

Mac Master sostuvo además que este nuevo decreto “supone una afrenta a la democracia participativa” y al principio de que no puede haber impuestos sin representación.

En su mensaje, agregó que la medida golpea la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza inversionista.

El dirigente también hizo un llamado a la Corte Constitucional para que estudie la solicitud de suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026, al advertir que el pago de esos impuestos podría causar perjuicios económicos “irremediables” a los contribuyentes.

El Gobierno busca recaudar COP 8,68 billones

Con este paquete de decretos, el Gobierno espera respaldar una bolsa de COP 8,68 billones para atender la crisis en los ocho departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia económica. Esa suma fue adicionada al Presupuesto General de la Nación de 2026 y, según el Ejecutivo, se financiaría con los ingresos proyectados de las nuevas medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia.

La mayor parte de esos recursos irá a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordinará buena parte de su ejecución, aunque también se asignaron partidas a varias entidades. Entre ellas aparece Prosperidad Social, que recibirá COP 408.560 millones para fortalecer frentes como Hambre Cero, inclusión productiva y economía popular y Renta Ciudadana.

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