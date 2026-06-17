Gobierno extiende medidas para enfrentar crisis del arroz en Colombia: ¿cuáles son?

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Los arroceros enfrentan una realidad compleja desde comienzos de 2025, debido a los bajos precios del grano. Esto los llevó a realizar dos paros el año pasado.

Aunque ha habido medidas del Gobierno y esfuerzos del sector, el panorama sigue siendo crítico, pues el mercado está desbalanceado y muchos de los arroceros decidieron reducir sus siembras.

Ahora, el Ministerio de Agricultura anunció la implementación de nuevas medidas para proteger a los productores de arroz y fortalecer la estabilidad de una actividad fundamental para la seguridad alimentaria del país.

“Las decisiones anunciadas a continuación se han construido sobre un hecho histórico: por primera vez en Colombia, un Gobierno Nacional tomó la determinación de regular temporalmente el mercado del arroz imponiendo un régimen de libertad regulada para proteger el ingreso de quienes producen los alimentos” asegura la cartera.

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Y añade que los resultados de esa decisión permiten avanzar hacia una “nueva etapa de recuperación, fortalecimiento y transformación del sector arrocero”.

Además, se prolongará la restricción terrestre al ingreso de arroz desde Ecuador hasta el próximo 20 de julio. Esta medida llegó inicialmente como respuesta arancelaria al vecino país, aunque era una petición reiterativa de los arroceros.

El argumento es que la entrada de producto satura el mercado y facilita el ingreso de contrabando. Y con más grano en circulación en el país, más bajo el precio de compra de los molinos.

“Esta medida facilitará la normalización gradual del mercado y protegerá la estabilidad económica de miles de productores mientras avanzan los espacios de diálogo y coordinación con las autoridades competentes para fortalecer controles fronterizos y evaluar la pertinencia de nuevas medidas”, explica la cartera de Agricultura.

Que la medida a Ecuador se extienda busca facilitar una transición ordenada hacia condiciones normales de comercio y que el Gobierno pueda defender la producción nacional de este cereal.

Alivios financieros

De otro lado, la junta directiva de Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA)aprobó alivios financieros por COP 35.000 millones a través de un fondo nacional arrocero y un FONSA para Norte de Santander.

Así lo decidió, el pasado viernes 12 de junio, la Junta Directiva. El recurso busca apoyar la recuperación financiera de productores afectados por la caída sostenida de sus ingresos entre julio de 2024 y septiembre de 2025.

De este total, hasta COP 20.000 millones estarán dirigidos a pequeños y medianos productores arroceros de todo el país y hasta COP 15.000 millones a productores de Norte de Santander afectados por situaciones de orden público y eventos climáticos.

Los beneficiarios podrán acceder a condiciones favorables de refinanciación, incluyendo plazos de hasta diez años, tres años de gracia y sin causación de intereses corrientes durante dicho periodo.

Diversificación productiva

También se aprobaron proyectos para la diversificación productiva de cultivos de arroz en Tolima y Huila junta directiva de FONSA aprueba alivios financieros por COP 35.000 millones a través de un FONSA nacional arrocero y un FONSA para Norte de Santander.

La inversión estimada es de COP 17.900 millones para ambos proyectos. Estos serán desarrollados junto con Agrosavia, los distritos de riego del centro del país y organizaciones del sector, y permitirán incorporar sistemas productivos basados en frutales y musáceas (banano y plátano) como complemento a la actividad arrocera.

Esta apuesta busca diversificar la producción agrícola con productos como limón, plátano, piña, con el objetivo de fortalecer los ingresos de las familias rurales, ofrecer alternativas rentables al cultivo del arroz, reducir riesgos productivos y generar nuevas oportunidades económicas para los territorios.

Alivio en la tasa de agua

Culminó diseño del decreto de alivio en la tasa por uso de agua (TUA). El decreto que ajusta los criterios y variables para aplicar el cobro por la Tasa por Uso de Agua para los distritos de riego culminó su etapa de formulación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y avanza en el trámite de revisión jurídica para su respectiva expedición.

Se trata de una medida que contribuirá a mejorar la competitividad de los productores y a reducir costos asociados a la actividad agrícola.

Apoyo directo

El programa de apoyo directo para la cosecha I-2026, creado mediante la Resolución 000043 de 2026 avanza.

Por eso, todos los y las productoras prehabilitadas para acceder al programa que pueden allegar su documentación visitando la página de la Bolsa Mercantil de Colombia, toda vez que aún se dispone de recursos para seguir entregando el recurso acordado con los productores.

Estas medidas son el resultado de conversaciones con los productores y alternativas que buscan responder a las necesidades del sector.

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