Gobierno no pondrá retefuente a pagos con Bre-B y la eliminará para pagos con tarjeta

El Ministerio de Hacienda modificó el polémico proyecto de decreto: ya no habrá retención en la fuente para pagos electrónicos, como los de Bre-B o Nequi. En cambio, se eliminará la retención de 1,5 % para pagos con tarjeta.

Redacción Economía
07 de noviembre de 2025 - 05:27 p. m.
Foto: Getty Images - Getty Images
Este viernes, el Ministerio de Hacienda hizo un anuncio clave: después de recibir cientos de críticas, decidió modificar el proyecto de decreto que le ponía retención en la fuente de 1,5 % a pagos electrónicos, incluyendo transferencias con Bre-B, Daviplata y Nequi.

Para poder equilibrar la cancha frente a los pagos con tarjeta débito y crédito (para los que actualmente aplica la medida), se dejará en 0 % la tarifa.

Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN, informó que recibieron más de 170 comunicaciones con comentarios acerca del proyecto, la mayoría advirtiendo que la retención generalizada del 1,5 % podría impulsar el uso desmedido del efectivo. Una medida de ese tipo, reconoció el Gobierno, “debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones que es una herramienta útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”.

“La intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito por una parte y los sistemas de electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención del 1,5 % sino una retención del 0%”, dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Según la cartera, el nuevo proyecto incentiva el uso de medios digitales y electrónicos “en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y las empresas”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

