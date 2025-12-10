Gobierno prepara paquete de medidas para evitar incrementos en tarifas de gas

Blue flames of a natural gas hob cooker burner working Foto: Getty Images/iStockphoto - Richard-P-Long

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció este miércoles que en los próximos días se publicará un plan de medidas para contener los aumentos en las tarifas del gas, en medio de la escasez que ha presionado los precios de este combustible. Según los cálculos de Palma, el alza en el servicio domiciliario sería cercano al 5 %.

“El abastecimiento está garantizado”: Palma

El ministro Palma reiteró que el abastecimiento está garantizado, pero advirtió que, en escenarios de escasez, pueden aparecer presiones anormales sobre los precios.

“Vamos a revisar todos los factores que inciden en el abastecimiento de gas (…) pero sobre todo ahora en precios, que es donde debemos prestarle atención, pues en un escenario de escasez hay especulación en los precios”, dijo.

El funcionario dijo que el Gobierno convocó a una reunión a productores, distribuidores y a las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos este jueves 11 de diciembre para revisar el comportamiento del mercado del gas, en especial el mercado secundario.

El mercado secundario es el espacio en el que las empresas se compran y venden gas entre sí después de firmar los contratos principales. En escenarios de escasez de gas, como el actual, esas transacciones suelen darse a precios más altos y los valores que allí se pactan terminan influyendo en los costos que luego llegan a las tarifas de hogares, negocios, vehículos, entre otros.

Como lo señaló el ministro este miércoles, en la reunión con los actores de la cadena del gas se identificará qué está impulsando los incrementos en las tarifas.

Tarifa del gas para hogares subirá

Palma afirmó que, con base en los cálculos que está revisando el Gobierno, el incremento en el gas domiciliario en 2026 podría llegar al 5 %, pero recalcó que todavía deben revisarse los factores que han presionado los precios.

Los datos de Naturgas muestran que la situación no es igual en todo el país. El gremio explicó recientemente que la mayoría de los hogares verá el próximo año ajustes cercanos al comportamiento normal del servicio público (alrededor del Índice de Precios al Consumidor), pero hay dos regiones donde las facturas sí subirán mucho más: Antioquia y el Eje Cafetero, donde los incrementos estarán entre 20 % y 25 % a partir de febrero de 2026.

Naturgas recordó que en ciudades como Bogotá ya se registraron aumentos fuertes a comienzos de este año, tras la renovación de los contratos que vencieron en diciembre de 2024 (en el sector energético, el llamado “año gas” inicia cada 1.º de diciembre).

Las tarifas dependen del instante en que cada empresa debe salir a contratar gas y del tipo de oferta disponible en ese momento, como lo precisó Naturgas.

Las medidas que prepara el Gobierno

Palma anunció que en las próximas horas el Gobierno publicará un borrador de resolución con medidas para evitar lo que calificó como un “alza inusitada” en los precios del gas.

Aunque el ministro no detalló el contenido de dicho documento, las medidas estarían orientadas a estabilizar el abastecimiento y contener los precios en el corto plazo.

Palma explicó que las acciones de mediano plazo están relacionadas con los proyectos de regasificación, mientras que las de largo plazo incluyen medidas para proteger el desarrollo del pozo Sirius, clave para el futuro suministro nacional.

Sin embargo, el funcionario insistió en que, para el corto plazo, la prioridad es frenar aumentos que los usuarios “no deben soportar”.

Este miércoles, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro pidió reducir “sustancialmente” el precio del gas que genera Ecopetrol, e instó a las empresas industriales y a las compañías distribuidoras a no preferir gas importado cuando puedan usar gas de Ecopetrol a menor precio.

Desde el primer día de mi gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas, han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos



No habrá apagón.



He solicitado reducir sustancialmente el precio del gas… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

¿Qué está pasando con el gas vehicular?

Mientras el Gobierno revisa el impacto en las facturas de los hogares, una parte importante de la discusión está en el gas natural vehicular (GNV), clave para taxistas y otros trabajadores cuyo ingreso depende directamente del costo del combustible.

Palma reconoció que este segmento es “sensible”, y señaló que el Ministerio está evaluando medidas para ampliar la oferta de gas destinada al GNV, con el fin de evitar incrementos fuertes en sus precios.

En ese punto, las cifras de Naturgas muestran que en la mayoría de estaciones de Antioquia y los Llanos (con excepción de Yopal) no se han registrado aumentos o estos son menores al 5 %. En el Eje Cafetero los ajustes llegan hasta el 10 %, mientras que el Caribe presenta incrementos entre 6 % y 13 %.

Los aumentos más altos están en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal, donde las estaciones muestran alzas entre 30 % y 38 %, asociadas al costo del gas importado y a la menor disponibilidad de oferta nacional para firmar nuevos contratos.

La raíz del problema: la oferta de gas no alcanza

El panorama de fondo que explica buena parte de las presiones tarifarias que hoy sufre el gas en Colombia es la insuficiente oferta nacional.

Según el más reciente informe de Naturgas, el 20 % del gas que consumió Colombia este año fue importado: un 12 % destinado a la generación de energía y un 8 % para hogares, comercios y vehículos.

Aunque el país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, desde diciembre de 2024 también debe traerlo para atender la demanda de los usuarios finales, porque la producción local ya no alcanza. Para 2026, el déficit estimado de gas nacional en firme (es decir, el suministro garantizado sin interrupciones) es del 26 %.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, afirmó que la demanda del próximo año se cubrirá con una mezcla de gas nacional y gas importado en firme, pero también con volúmenes nacionales sujetos a interrupciones, porque provienen de campos que aún están en fase de pruebas.

“Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”, advirtió.

Para cerrar esa brecha, hay varios proyectos en marcha. Dos de ellos permitirán ampliar la capacidad de importación: la ampliación de la planta de regasificación de SPEC en Cartagena y el proyecto de regasificación de Buenaventura, a cargo de Ecopetrol. Más adelante entraría la terminal proyectada en Coveñas (Sucre), también anunciada por la petrolera estatal.

En paralelo, entre 2026 y 2027 se sumarían alrededor de 61 giga BTU por día provenientes de los campos Arrecife, La Esperanza y Floreña.

Aun así, si la producción local no aumenta de manera significativa, Colombia podría necesitar importar la mitad del gas que consume hacia el final de la década, de acuerdo con cálculos del gremio.

La alternativa para que el país recupere autosuficiencia es el gas del pozo Sirius, un proyecto offshore de Petrobras y Ecopetrol que se perfila como el mayor desarrollo gasífero de los próximos años.

