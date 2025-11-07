Gobierno alista decreto para fijar precios diferenciales del diésel

El ministro de Hacienda, Edwin Palma, señaló que son COP 600.000 millones lo que el Gobierno paga al año para curbir el déficit. Foto: EFE - CHRIS J. RATCLIFFE / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El precio de los combustibles ha sido un tema de alta importancia para el gobierno de Gustavo Petro. Parte de sus principales objetivos es el de seguir reduciendo el déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles (FEPC) el cual, según las estimaciones, ha llegado a sumar cerca de COP 100 billones desde que se creó en el año 2007.

Hay que recordar que las alzas empezaron, de forma paulatina, con el precio de la gasolina. Subirle al diésel ha sido un tema complejo, pues este es el principal combustible con el que se mueve la carga en el país. Si se aumenta, advierten los transportadores, la nación experimentaría una presión inflacionaria. Su reiterado rechazo a esta propuesta ha motivado paros protagonizados por el gremio, como el que se registró en septiembre del año pasado.

En mesas de negociación, el Gobierno se ha comprometido a no adoptar alzas sin una previa discusión con los transportadores. Sin embargo, continúa la presión por resolver el problema del déficit, ya que son cerca de COP 600.000 millones los que se siguen destinando al año para subsidiar el combustible.

Como lo comunicó en su momento El Espectador, en la entrevista que se tuvo con el ministro de Hacienda, desde el Gobierno se prepara un proyecto de decreto para eliminar este subsidio a los automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos (sin importar si son particulares, diplomáticos y oficiales) que se abastecen de diésel.

Este viernes, en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas (organizado por COMCE y Fendipetrol) el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que esperan que el presidente Gustavo Petro firme este decreto en los próximos días.

El jefe de la cartera explicó que la mencionada normativa aún no se ha puesto en marcha porque se siguen buscando soluciones tecnológicas para su correcto funcionamiento. Lo que se busca es que, en las estaciones de servicio, se pueda diferenciar los vehículos que pueden pagar el diésel con el subsidio de los que ya no tendrán esta cobertura.

Se estima que de cada 100 vehículos que se abastecen de diésel en el país, 30 se consideran “suntuosos”, que son sobre los que se empezará a cobrar la tarifa plena.

La importancia de reducir el déficit

En principio, el FEPC se creó con la intención de proteger a los consumidores de las fuertes variaciones que presenta el precio de los combustibles en el mercado internacional. Pese a que Colombia es un país productor, los precios que se le pagan por estos a Ecopetrol se basan en el mercado exterior.

Con el paso de los años, la medida se convirtió en un hueco para las finanzas de la nación, la cual llegó a pagar decenas de billones de pesos al año.

En momentos en los que la presión fiscal es evidente, los dineros que se destinan a este subsidio se hacen necesarios, de allí la preocupación del Gobierno por seguir ganándole terreno al déficit.

Palma salió abucheado

En el marco del congreso de distribuidores, el ministro Palma fue invitado para cerrar el evento.

Durante los primeros minutos de su intervención habló de la importancia de que Gobierno y empresarios trabajen de la mano para solucionar problemas, entre estos el de narcotráfico, pues recordó que las estructuras criminales demandan cerca del 4 % del combustible en el país.

“Hagamos una alianza para combatir el narcotráfico, ellos se alimentan con el combustible que circula por las estaciones de servicio. Quiero invitarlos a avanzar en la legalidad del funcionamiento de las estaciones de servicio”, dijo.

También habló de la importancia de la formalización laboral, ya que el 30 % de los trabajadores de este gremio son informales.

Además tocó temas como la transición energética y el mencionado decreto para el alza del diésel. Sin embargo, Palma no terminó su intervención porque empezó a ser abucheado por parte importante del auditorio.

¿La razón? Los participantes consideraron que Palma estaba entremezclando temas y, en medio de su discurso, estaba abordando temas políticos que no tenían que ver con el tema central del congreso. Ejemplo de esto es que dedicó varios minutos a destacar que el Gobierno Petro hoy cuenta con una tasa de aprobación del 40 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.