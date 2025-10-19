Vienen cambios para el precio del diésel: habla el ministro de Hacienda

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Óscar Pérez

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en entrevista con El Espectador, explicó que la cartera estudia opciones para materializar el incremento pendiente en el diésel. El gobierno Petro quiere que el aumento lo asuman los generadores de carga y no los transportadores.

Ávila sostiene que el subsidio a la gasolina y el diésel, por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es la principal causa del déficit fiscal: le costó a las finanzas públicas más de COP 70 billones. Para 2022, el Gobierno ponía cerca de COP 6.000 por cada galón de gasolina. La administración Petro empezó a subir los precios de la gasolina desde octubre de ese año y el ajuste terminó en enero de 2024. Aunque el Gobierno planeaba hacer lo mismo con el diésel, enfrentó una ferviente resistencia de los transportadores de carga.

En septiembre de 2024, la administración Petro trató de aumentar el precio en COP 2.000 (para ese punto se estimaba un aumento total de COP 6.000), pero la decisión desencadenó un paro camionero que paralizó el transporte. Para que se levantaran los bloqueos, el Gobierno revirtió el aumento y estableció un incremento menor, de solo COP 800.

Como no ha sido posible hacer el aumento general, el Ministerio de Hacienda eliminó el subsidios para grandes consumidores y este año propuso, vía decreto, eliminar el subsidio para automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos, que sean particulares, diplomáticos y oficiales.

En entrevista con El Espectador, Ávila dijo que ya se completó el trámite del decreto que permite nivelar el precio del combustible para los vehículos que no son de transporte de carga, cerca del 30 % que consumen este combustible.

“Para todos esos consumidores desaparecerá el subsidio. Esperamos que, en la medida en que se estabilice el ajuste en los precios internacionales, los diferenciales en el transporte sean atendidos por los generadores de carga”, dijo a este diario.

Ávila resaltó que el propósito del Gobierno es que “no sean los transportadores los que carguen el esfuerzo“, sino los generadores de carga. El jefe de la cartera de Hacienda agregó que el Gobierno estudia alternativas para poder hacer el incremento en el precio, teniendo en cuenta esa consideración.

Lo que viene para la reforma tributaria

Ávila reveló los ajustes que busca hacer el gobierno de Gustavo Petro en la reforma tributaria, teniendo en cuenta que se recortarán COP 10 billones de la propuesta original.

Según el ministro, se eliminará el aumento al IVA en la gasolina y los impuestos para la cerveza, pues estos fueron los más “sensibles” para la opinión pública. En cambio, se mantendrá el aumento para las tarifas de impuesto de renta, pero Ávila aseguró que las modificaciones solo afectarán a las personas que ganen desde COP 10,2 millones al mes.

“Se mantienen los impuestos sobre el patrimonio, la renta, el sector financiero, algunos ambientales y los impuestos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza. Consideramos que con esa decisión concentramos el mayor esfuerzo de tributación en los estratos sociales de mayores ingresos”, dijo.

