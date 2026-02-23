Gobierno y banca bajan el tono y buscan una salida negociada a la emergencia

Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La reunión entre el Gobierno y los principales bancos del país terminó sin anuncios concretos, pero con un cambio de tono.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó el encuentro como “constructivo, tanto en su tono como en su contenido” y aseguró que las partes exploran alternativas para atender a las poblaciones afectadas por la emergencia invernal.

El eje de la conversación ya no giró públicamente sobre las inversiones forzosas, la figura que había encendido las alarmas en el sistema financiero, sino sobre un paquete de alivios y nuevos créditos productivos que pueda implementarse de manera inmediata y bajo mecanismos de mercado.

“La idea es poder desplegar junto con el Gobierno Nacional un paquete de alivio para las zonas en emergencia sin precedentes, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan una recuperación efectiva”, dijo Malagón.

La banca propone combinar alivios sobre la cartera vigente, como periodos de gracia y eventuales reestructuraciones, con nuevos desembolsos que reactiven actividades productivas en los territorios afectados. El alcance exacto de esas medidas aún está en discusión.

Malagón evitó confirmar si la opción de las inversiones obligatorias quedó descartada. “Seguimos en conversaciones”, respondió ante las preguntas de la prensa. La meta, agregó, es entregar “una comunicación muy optimista” al país a finales de esta semana o comienzos de la próxima.

Durante los próximos días se instalarán mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de Colombia para aterrizar una propuesta conjunta.

Al encuentro asistieron Germán Ávila, ministro de Hacienda; César Atilio Ferrari, superintendente financiero; el viceministro Leonardo Pazos y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar. Frente a ellos, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Javier Suárez, de Davivienda; Mario Pardo, de BBVA; y Diego Fernando Prieto, del Banco Caja Social.

La emergencia económica

El telón de fondo es la emergencia económica decretada por la ola invernal y la intención del Gobierno de expedir decretos de inversiones forzosas para el sector financiero.

El Gobierno sostiene que el sector incumplió el Pacto por el Crédito firmado en agosto de 2024. El acuerdo buscaba aumentar los desembolsos hacia vivienda, manufactura, agro, turismo y economía popular desde una base de COP 199,7 billones hasta 254,7 billones en 18 meses, un incremento de 59 billones.

Las cifras oficiales más recientes muestran desembolsos acumulados por COP 254,7 billones entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, equivalentes al 89,6 % de la meta. Vivienda e infraestructura ya superaron su objetivo sectorial con COP 48,2 billones, lo que representa un avance de 118,8 %. Manufactura y transición energética alcanzan 135,4 billones (83,1 % de la meta); agro, 26,4 billones (86,9 %); turismo, 7,6 billones (93,1 %); y economía popular, 10,4 billones (83,3 %).

