Choque entre oficialismo y oposición por protesta propalestina en Bogotá: esto han dicho

En la noche de este miércoles 1 de octubre, varios manifestantes que rechazan la ofensiva de Israel sobre Gaza salieron a marchar por algunas calles del norte de Bogotá. Un grupo de personas que protestaba contra la retención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya en la Global Sumud Flotilla se instaló cerca de las oficinas de la ANDI, lo que generó una dura polémica que se trasladó al escenario político.

El choque de discurso se desató cuando el presidente Gustavo Petro y algunos de sus alfiles respaldaron la manifestación. “Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana. Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Bogotá sale a las calles por nuestra colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana



Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial pic.twitter.com/Xtb6BcWdpM — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

A él se sumó, por ejemplo, la exministra de Ambiente Susana Muhamad, quien directamente avaló la idea de protestar frente a la ANDI, gremio que ha cuestionado las decisiones del Gobierno en materia diplomática y comercial con Israel. “Apoyo la movilización hacia la ANDI como parte de la movilización de solidaridad mundial. Manuela y Luna deben regresar sanas y salvas a Colombia. Israel vuelve a violar el derecho internacional con estas detenciones”, dijo la exministra y hasta hace poco precandidata presidencial del Pacto Histórico.

Este mensaje desató la molestia de integrantes de la oposición que pidieron respeto a la ANDI y señalaron que esa organización no tiene nada que ver con los temas internacionales en discusión. “Rechazo con firmeza la absurda y peligrosa instrumentalización del conflicto en Medio Oriente para atacar a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Convertir a la ANDI en blanco de hostigamientos y señalamientos infundados no solo es irresponsable, sino profundamente dañino para la democracia y la convivencia en nuestro país”, aseguró María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

Rechazo con firmeza la absurda y peligrosa instrumentalización del conflicto en Medio Oriente para atacar a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Convertir a la ANDI en blanco de hostigamientos y señalamientos infundados no solo es irresponsable, sino… pic.twitter.com/FUroIMv8VV — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 2, 2025

“Petristas irresponsables están movilizando a las denominadas primeras líneas para hostigar a los gremios que se han opuesto a las reformas del gobierno. A la señora Muhamad le cabe responsabilidad política en los hechos de vandalismo que se presenciaron hoy en Bogotá”, cuestionó Andrés Forero, representante a la Cámara del uribismo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se solidarizó con el gremio, habló de estigmatización y se fue contra el Ejecutivo. “¿Hasta dónde nos quieren llevar con su estigmatización absurda que genera violencia? Petro y su gente son los únicos responsables ante cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida de quienes hacen parte de la Andi”, dijo. De hecho, su mensaje fue un respaldo a Bruce Mac Master, presidente del gremio y quien también rechazó las protestas.

Mi solidaridad con la Andi.

Hasta dónde nos quieren llevar con su estigmatización absurda que genera violencia?

Ya pronto cesará la horrible noche.

Petro y su gente son los únicos responsables ante cualquier hecho de violencia que ponga riesgo la vida de quienes hacen parte de… https://t.co/uPAdslN8Pe — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 2, 2025

En redes sociales se presentaron otros choques entre opositores y críticos del Gobierno. El concejal de Bogotá Daniel Briceño (Centro Democrático) y el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) protagonizaron uno de estos. El primero expresó en sus redes “solidaridad con la delegación de Israel en Colombia por la abrupta expulsión del país ordenada por Petro”, a lo que el segundo respondió señalando que hay “dos colombianas retenidas por Israel y este señor más preocupado por unos diplomáticos. Ahí está la oposición inteligente”.

