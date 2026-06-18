Choque por Air-e: gremios alertan riesgos mientras el Gobierno defiende la liquidación

Para los gremios, el actual contexto les genera preocupación porque no existe una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural. Foto: Pixabay

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Air-e, la reconocida empresa de energía que presta sus servicios en el caribe colombiano, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, en septiembre de 2024, con la intención de evitar que sus crecientes deudas la llevaran a la bancarrota. Posteriormente, en enero de 2025, la empresa pasó a un proceso de toma de posesión con fines liquidatorios.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro ordenó avanzar en la liquidación de Air-e para, posteriormente, reorganizar sus activos y crear o fortalecer una empresa pública de energía en la región Caribe.

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“Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, trinó el presidente Petro.

Ante este panorama, diversos gremios le pidieron al Gobierno actuar con cautela, pues alertan que un plan a las carreras para liquidar Air-e pondría en riesgo el sistema y la continuidad en la prestación de los servicios.

El comunicado, firmado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP, resalta que la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el abastecimiento del gas natural constituyen asuntos de interés estratégico para el país y se ponen en riesgo con una decisión apresurada y no fundamentada.

Los gremios recuerdan el protagonismo que tiene Air-e en la nación, pues atiende cerca del 1,3 % de la demanda nacional de energía, al tiempo en que mantiene obligaciones cercanas a los COP 2,7 billones con agentes del mercado eléctrico. De estos recursos, COP 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, de los cuales una parte importante importa el 30 % del gas natural que demanda el país.

Para los gremios, el actual contexto les genera preocupación porque no existe una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural. “La atención de estos compromisos afecta la cadena de pagos del sector, compromete la liquidez de múltiples agentes y aumenta los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, afirman en el comunicado.

Las alarmas se intensifican si se tiene en cuenta que, para los próximos meses, se espera un intenso fenómeno de El Niño, lo que incrementará la demanda energética en el caribe colombiano.

“Cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la estabilidad y confiabilidad del sistema. La liquidación debe sujetarse a las condiciones y procedimientos previstos en la ley”, detalla.

Sobre la actual modalidad de toma de posesión en la que se encuentra Air-e, explica que se contempla una etapa de administración temporal encaminada a estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad de la prestación del servicio y la atención de las obligaciones existentes. Por lo tanto, añade, es necesario agotar previamente los mecanismos de solución empresarial previstos en el ordenamiento jurídico antes de una eventual liquidación.

Los gremios le solicitan al Gobierno claridad sobre los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual decisión relacionada con el futuro de Air-e. También comunicar a los distintos actores del sector los análisis que se realicen sobre los posibles impactos para los usuarios, la prestación del servicio y el funcionamiento de la cadena energética.

“Hacemos un llamado a los organismos de control para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelanten las acciones preventivas y de seguimiento pertinentes en este proceso velando que cualquier decisión garantice la continuidad en la prestación los servicios públicos de energía eléctrica y de gas natural para los usuarios”, concluyeron al manifestar su disposición de trabajar con el Gobierno.

La respuesta del Gobierno

En las últimas horas el ministro de Energía, Edwin Palma, recordó que el modelo de intervención que se definió desde hace más de un año fue con fines liquidatorios, por lo que esto no es algo nuevo.

Palma también dijo que si lo que se busca es avanzar o definir cualquier situación para Air-e se necesitan análisis y estudios, los cuales no se alcanzarán en lo que resta del Gobierno de Gustavo Petro. En suma, este es un problema que se le hereda al nuevo habitante de la Casa de Nariño.

“Sobre todo el Estado debe garantizar la prestación continua del servicio. En el debate electoral nadie está hablando de ello. La reciente apreciación del gobernador de Bolívar es acertada y por ahí debería ir el asunto más el componente de transición energética”, detalló, al precisar en que el próximo Plan Nacional de Desarrollo debería incluir la creación de una empresa mayoritariamente pública con gobierno corporativo estricto para la prestación del servicio de energía eléctrica en el mercado de Aire.

“Aquí tantos “expertos” todos los días hablan y hablan pero no proponen nada. Uno escucha todos los días al gobernador de Córdoba por ejemplo criticar a Urrá en un libreto monotemático pero no propone nada porque ni va a las juntas. Y el “Intergremial” del Atlántico es otro ejemplo, está dirigido por el hijo de uno de los mayores culpables históricos del problema de energía del Caribe. Tampoco proponen nada. Y cuando hacemos algo en el sentido correcto callan por pura corrección política. Hay mucha hipocresía en este debate”, concluyó.

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