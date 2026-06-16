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Un trino no liquida una empresa: las preguntas tras el anuncio de Petro sobre Air-e

El presidente Gustavo Petro dijo que liquidará Air-e. Desde el Caribe, gremios, expertos y analistas sostienen que antes de dar ese paso el Gobierno debe responder dos preguntas claves: quién les prestará el servicio a 1,3 millones de usuarios y cómo se pagarán las deudas.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
16 de junio de 2026 - 11:03 p. m.
Un trino no liquida una empresa: las preguntas tras el anuncio de Petro sobre Air-e
Foto: Eder Leandro Rodríoguez

El Caribe está en alerta desde que el presidente Gustavo Petro, por medio de X, anunció que liquidará Air-e, que presta el servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que está intervenida desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos. El mandatario agregó, sin más detalles, que el objetivo era lograr que sus activos configuren “una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

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Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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