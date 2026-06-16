Un trino no liquida una empresa: las preguntas tras el anuncio de Petro sobre Air-e

Foto: Eder Leandro Rodríoguez

El Caribe está en alerta desde que el presidente Gustavo Petro, por medio de X, anunció que liquidará Air-e, que presta el servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que está intervenida desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos. El mandatario agregó, sin más detalles, que el objetivo era lograr que sus activos configuren “una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

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