Hacienda colocó COP 900.000 millones en TES de corto plazo con tasa de 12,99 %

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El pasado martes, el Ministerio de Hacienda colocó COP 900.000 millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO), bonos con los que el Gobierno se financia en el mercado local. El TCO colocado vence el 15 de junio de 2027, es decir, en aproximadamente un año.

La tasa de corte, que es el precio al que el Gobierno acepta pagar por ese dinero, quedó en 12,999 %. Ese nivel supera la tasa de referencia del Banco de la República, que desde abril se ubica en 11,25 %. Esta diferencia refleja lo que el mercado exige al Estado por prestarle a un año plazo.

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A través de un comunicado, la cartera del Gobierno señaló que las ofertas que llegaron del mercado más que triplicaron lo disponible: COP 2,9 billones para una subasta de COP 900.000 millones.

Este tipo de emisiones hace parte de la estrategia del Gobierno para financiarse en el mercado local de capitales. Según el comunicado del Ministerio de Hacienda, se busca “incorporar referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos”, es decir, construir instrumentos de deuda a plazos cortos que sirvan como referencia de precio para el resto del mercado.

Así va la deuda interna de Colombia

Según el más reciente seguimiento fiscal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la deuda bruta del Gobierno Nacional Central cerró abril en 62,9 % del PIB, de la cual 46,1 % correspondió a deuda interna.

La participación de la financiación de corto plazo, el segmento donde se ubican los TCO, venía reduciéndose por quinto mes consecutivo hasta representar el 18 % de la deuda interna total (frente a 18,2 % en marzo y un promedio histórico de 10,2 %).

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