El Gobierno le dejó el Fondo Nacional del Café a la Federación por 5 meses: ¿qué significa?

Gerente General de la FNC Germán Bahamón y ministra de Agricultura Martha Carvajalino, en el Congreso Nacional de Cafeteros Nelson Wandurraga. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

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La incertidumbre frente al futuro del Fondo Nacional del Café (FoNC) se aplaza por cinco meses y la decisión para los próximos 10 años le quedará al siguiente gobierno. Así lo decidieron la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Los jefes de las carteras anunciaron en un comunicado que “se ha acordado la prórroga por un período de cinco meses del Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café” con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

¿El gremio debería continuar administrando la cuenta parafiscal y cómo hacerlo?: esa ha sido la pregunta central del debate frente a un asunto que ha permanecido con muy pocas variaciones desde que se crearon la FNC y el FoNC hace casi 100 años.

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Desde el Gobierno explican que la prórroga se da en el marco del proceso de negociación para la estructuración del nuevo contrato. “Se han considerado asuntos de gran importancia para el debate nacional y de orientación estratégica para el futuro de la caficultura colombiana”, añaden los ministerios. Entre los temas que señalan están:

La autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café

La participación de los Comités Departamentales de Caficultores

El fortalecimiento de las garantías de compra y de otros servicios para los productores

Los mecanismos orientados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector

Esta decisión se da luego de largas jornadas de conversación entre el gremio y las entidades del Gobierno.

Al respecto, el gerente de la FNC, Germán Bahamón, añadió que en los próximos días definirán conjuntamente los términos de la prórroga, la que permitirá, en un plazo de hasta cinco meses, estructurar un nuevo contrato.

“Saludamos la voluntad de diálogo y construcción expresada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. El respeto mutuo y la disposición para encontrar soluciones han permitido avanzar con serenidad y responsabilidad”, agregó Bahamón en redes sociales.

¿Cómo se definirá la administración del Fondo del Café?

La decisión del Gobierno pospone una discusión fundamental. La norma establece que la vigencia del contrato de administración del Fondo es por 10 años y se renueva cada vez que vence dicho plazo. Cada contrato de la FNC con el Gobierno es distinto.

Por eso, la determinación de lo que ocurrirá con el FoNC en la próxima década, estará en manos del nuevo Gobierno, así lo decidió la administración de Gustavo Petro.

Este se encargará de “suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”, de acuerdo con las carteras de Agricultura y Hacienda.

Al respecto, Bahamón aseguró que la institucionalidad se fortalece cuando prevalecen el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos y que ese es un mensaje de confianza para Colombia y para las 550.000 familias cafeteras.

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La relación de la Federación y el Fondo

Hay que decir que las historias de la FNC y del FONC han estado entrelazadas desde antes de la existencia misma del fondo. La Federación nació en 1927 y ese mismo año comenzó la parafiscalidad cafetera, ya que los recursos sólo podían utilizarse en beneficio de la caficultura, su promoción y comercialización dentro y fuera del país, entre otras actividades.

Desde ese momento, la Federación administra los recursos, pero la regulación se realizó mediante un contrato suscrito en abril de 1928, con la posibilidad de prorrogarse por períodos de 10 años. Luego llegó el FONC, que se creó el 22 de noviembre de 1940 mediante el Decreto 2078 y la administración se formalizó mediante un contrato suscrito con el Gobierno en diciembre de ese mismo año, de acuerdo con Fedecafeteros.

Y por esa vía, además, se creó el Comité Nacional de Cafeteros, que es el órgano que agrupa representantes del Gobierno (ministro de Hacienda, ministra de Agricultura, ministro de Comercio y director de Planeación Nacional) y del Comité Directivo del gremio (un representante por cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros). Y su existencia es, básicamente, para administrar el fondo.

Los últimos contratos se firmaron el 12 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2016. En el acuerdo que está próximo a vencerse, el Gobierno autorizó que con recursos del FONC la Federación reciba, como contraprestación por la administración, una suma anual que no exceda del equivalente a tres centavos de dólar por libra del total de las exportaciones del país (la mitad de los seis centavos que se cobran). De allí proviene buena parte de los recursos de la organización.

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