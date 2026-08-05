Listo documento Conpes para producción de hidrógeno de bajas emisiones

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Se retoma la discusión del hidrógeno como protagonista de la transición energética en Colombia con la publicación de un documento Conpes para avanzar en la generación de este tipo de energía en el país.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el país ya cuenta con una capacidad de generación de energía eléctrica integrada por: un 16 % de energía limpia, 27 % de energía térmica y 57 % de energía hidráulica. Con energías limpias se refiere a la solar, a la eólica y a aquella que proviene de centrales hidroeléctricas.

Aumentar la producción de hidrógeno con bajas emisiones puede acercarnos, en algo, a la meta de emisiones netas de carbono cero para 2050. “Colombia viene avanzando en la construcción de estrategias para el desarrollo de alternativas de diversificación de la matriz energética, la descarbonización y la reindustrialización a partir del aprovechamiento de recursos energéticos renovables como el solar, eólico, geotérmico, la biomasa y las pequeñas centrales hidráulicas”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El nuevo Conpes con la Política Nacional de Hidrógeno fue realizado por el ministerio y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La inversión total de las acciones que sugiere el documento es de COP 86.424 millones. Con estas medida se quieren enfrentar barreras del ecosistema de hidrógeno en Colombia como: la baja inversión, la demanda acotada y los retos en infraestructura y capacidades regionales.

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Sobre el hidrógeno y el hidrógeno de “bajas emisiones”

El hidrógeno, además de ser el primer elemento de la tabla periódica, es un portador energético que tiene mayores cantidades de energía que los combustibles tradicionales y, además, produce menos emisiones de carbono o CO2.

Este gas tiene un uso comercial consolidado, pues es uno de los insumos principales en la industria química y en plantas industriales o refinerías. A nivel mundial, según la International Renewable Energy Agency (Irena), se producen 75 millones de toneladas de hidrógeno puro al año y 45 millones de toneladas que se mezclan con otros gases. Ambas cifras representan el 3 % de toda la demanda energética final del planeta.

A fondo: La nueva discusión que se avecina con la producción de hidrógeno en Colombia

Aquí es donde entra el hidrógeno de bajas emisiones, pues este, según el nuevo documento Conpes es capaz de sustituir el hidrógeno asociado a las industrias mencionadas anteriormente y, además, puede ser el puente para llevar energía a sectores con electrificación y descarbonización complicada, especialmente en transportes aéreo y marítimo, por ejemplo.

Un tipo de hidrógeno que emite menos CO2 es el llamado hidrógeno verde que requiere de energía renovable (como solar o eólica) para separarse del agua. Sin embargo, este proceso de producción de un hidrógeno más “limpio”, no es nada económico. Es por esto que Andrea Hernández Arando, magíster en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), propuso generar hidrógeno a partir del gas natural, lo cual evitaría las emisiones de carbono en el aire y transformaría este carbono en “un subproducto útil para diversas industrias”.

La resolución 0900 del 2026

Gracias a la resolución 0900 del 17 de julio 2026 firmada conjuntamente por los Ministerios de Minas y Ambiente, se determinó por primera vez el umbral máximo nacional de emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de hidrógeno para que este se pueda llamar “de bajas emisiones”. Este tope máximo corresponde a 3,6 kilogramos (kg) de CO2 por cada kg de hidrógeno producido.

Ese umbral se determina bajo un apartado que la resolución llama “de la cuna a la puerta de producción”. Es decir, se tienen en cuenta todas las etapas, desde la extracción de las materias primas o fuentes de energía hasta la obtención del hidrógeno. Sin embargo, no incluye aquello que viene después como “el almacenamiento, la distribución, comercialización y transporte para su uso final”.

Sobre esto es importante aclarar que la resolución no prohíbe el uso o comercialización del hidrógeno que no califique en este umbral, simplemente si supera los 3,6 kg por kg de hidrógeno producido no podrá clasificarse de “bajas emisiones”. Esta etiqueta puede ser importante en el mercado energético o internacional.

Entonces con la resolución y la ruta trazada por el Conpes de Política Nacional de Hidrógeno, Colombia busca acercarse a los objetivos ambientales de emisiones netas para el 2050 y también da un paso hacia lo que describe el ministro de Minas y Energía: “ofrecer mayor trazabilidad ambiental, fortalecer la confianza de inversionistas y compradores, y preparar al país frente a las futuras exigencias de los mercados internacionales”.

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