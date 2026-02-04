La IATA pide garantizar servicios migratorios en Colombia para evitar afectaciones en vuelos

Imagen de referencia Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: Cortesía ProColombia

Días después de que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) anunció una posible huelga por los incumplimientos del Gobierno de un acuerdo firmado en 2024, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) hizo un llamado a priorizar el diálogo y a garantizar la continuidad de los servicios migratorios en los aeropuertos internacionales de Colombia.

Según OSEMCO, a finales de 2024 representantes del gobierno de Gustavo Petro se comprometieron a la contratación de un estudio de rediseño institucional, pero, denuncia, esto no ha ocurrido. Según el acuerdo original, para enero de 2026 se implementaría la “reingeniería salarial” dentro de la institución.

Migración Colombia y la Cancillería aseguraron que hay problemas presupuestales para cumplir los compromisos. Sin embargo, detallaron que el 5 de diciembre del 2025, se hizo efectivo la primera “Bonificación Migratoria (...) como reconocimiento a la ardua labor que vienen realizando los trabajadores y trabajadoras de la entidad”.

Este miércoles la IATA destacó que la prestación de los servicios migratorios es fundamental para el normal desarrollo de las operaciones aéreas.

“La IATA expresa su preocupación por el impacto que eventuales afectaciones en los procesos puedan generar en los pasajeros, en la eficiencia de los aeropuertos, así como en la puntualidad en la salida de vuelos”, dijo en un comunicado.

El lunes, Avianca destacó que en diciembre de 2024 se presentó una situación similar que causó más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.239 pasajeros, especialmente desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. La aerolínea advirtió que el proceso migratorio afecta el funcionamiento del sector, los servicios para los pasajeros y la competitividad.

Ante este escenario, la IATA recomendó consultar con anticipación el estado de los vuelos, estar atento a los canales oficiales de información de las aerolíneas y autoridades aeroportuarias, y presentarse en los aeropuertos con una anticipación mayor a la habitual.

Otra de las recomendaciones es “hacer el enrolamiento en el sistema Biomig y utilizar dichas máquinas en la medida de lo posible”.

La Asociación dijo que seguirá trabajando de manera coordinada con las aerolíneas, operadores aeroportuarios y autoridades, esperando una pronta resolución de la situación para preservar la conectividad, el flujo del tráfico aéreo y los planes de vuelo de los pasajeros.

