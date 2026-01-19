Impuesto al licor y emergencia económica: lo que deja la reunión del Gobierno y gobernadores

A la reunión con el Gobierno asistieron 16 mandatarios regionales. Foto: Cortesía Minhacienda

Los impuestos que vienen con la emergencia económica, decretada por el Gobierno, han despertado todo tipo de reacciones. Una de las más sonadas ha sido la de unos 15 gobernadores del país respecto a los nuevos cobros por el tabaco y el licor.

Desde la semana pasada, los mandatarios decidieron que las decisiones tributarias del gobierno nacional no aplican para ellos. Esto con el argumento de que dichos tributos, en parte, financian los presupuestos regionales y se verían afectados sectores como el de la salud, educación y deporte, que se financian con la venta del alcohol y tabaco.

Desde el Gobierno se citó a una reunión este lunes para explicar más a fondo la medida, según informó el Ministerio de Hacienda.

Finalizado el espacio, la cartera dijo que entre las propuestas del Gobierno está el control al contrabando y salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación. Esto quiere decir que, en caso de que las finanzas departamentales se vean comprometidas, Nación deberá poner el dinero que haga falta, en palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Además, la cartera de Hacienda aseguró que van a cumplir con la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), al régimen subsidiado.

Del encuentro participaron los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, e Interior y el director de la DIAN. Así como el director de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, y los gobernadores de: Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Guainía, Putumayo, Caquetá, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Santander, Vaupés y Vichada. El gobernador de Antioquia solicitó contacto virtual y se conectó en la parte final del encuentro.

El Ministerio de Hacienda informó que se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata y que los mandatarios regionales reconocieron la buena voluntad del gobierno. Así como la “disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo”.

¿Cuál es el cambio que implementó el Gobierno?

Se sube el IVA para licores, pues pasa de 5 % al 19 % (con la excepción de la cerveza). Y se modifica el impuesto al consumo para licores y tabacos.

En el caso de los licores, hoy esta tarifa es de COP 220 “por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos”. Y para vinos está en COP 150. El decreto introduce una única tarifa de COP 750 para todos los licores, incluyendo vinos y aperitivos.

El componente ad valorem del impuesto también sube, quedando en 30 %; actualmente es de, máximo, 25 %.

Con estos cambios, la Industria Licorera de Caldas calcula que una botella de 750 mililitros de aguardiente puede enfrentar un alza de 43 % en el precio de venta final al público.

Para los cigarrillos y tabacos en general habrá un componente adicional de COP 11.200 por cajetilla de 20 unidades “o proporcionalmente a su contenido”; hoy esta tarifa es de COP 4.068. Para la picadura, rapé o chimú subirá a COP 891 por gramo y hoy es de COP 324 por gramo.

