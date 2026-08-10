Inflación en Colombia: qué esperan los analistas para julio 2026

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A las seis de la tarde de este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o de la inflación, como comúnmente se conoce. Estos resultados corresponden al mes de julio de 2026 con una expectativa sobre cómo terminará el año en términos inflacionarios.

Pero ¿qué es el IPC? Es la variación, el aumento o la disminución del precio de bienes y servicios que se consumen en cada hogar colombiano y que se entienden como la canasta familiar. Entre estos bienes y servicios están los alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, ropa, alojamiento, servicios como agua, electricidad y gas, muebles para el hogar, salud, transporte, deporte, acceso a la información y a la cultura, restaurantes, hoteles, entre otros.

El reporte publicado en julio (con respecto al mes de junio) determinó una variación de año corrido de 4,77 % y la variación anual quedó en 6,14 %. Esto se debe a la variación anual de los precios en dos categorías: alimentos y bebidas no alcohólicas, y en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En contexto: Inflación bajó en junio y se ubicó en 2,19 % para la variación anual

La inflación tiene efectos estacionales, es decir, que puede variar en función de lo que sucede cada mes: guerras, decretos, navidades, fines de año, vacaciones escolares o hasta cambios de gobierno.

En caso de aumento, el bolsillo se afecta porque los productos se encarecen, las tasas de interés pueden subir y con eso los préstamos o los pagos de las tarjetas de crédito. Con el aumento de los precios no aumenta el salario mínimo, por lo tanto, se sigue pagando lo mismo por menos arroz, menos huevos, menos leche o menos pan.

Ahora bien, las expectativas de inflación son las estimaciones sobre las variaciones que tendrá la inflación a futuro. Con base en estas expectativas, las empresas, inversionistas y personas toman decisiones sobre sus finanzas o precios en el mercado.

Para julio de 2026 se espera que la variación mensual del IPC sea de 0,27 %; con eso, la inflación anual quedaría en 6,14 %, la misma estimación que se publicó el mes pasado, según un informe de Corficolombiana. El sector en el que se pronostica mayor aumento anual es el de servicios; se estima que la inflación en servicios aumentaría a 7,1 %, su nivel más alto desde noviembre de 2024.

El alza en la inflación se explicaría porque hay varias presiones en los costos afectados por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. También influye el fenómeno de El Niño porque esto impondría precios más altos en la electricidad y el gas. Además, según la Corficolombiana, la inflación de los alimentos ha cambiado bastante debido a los cambios en la oferta agrícola, que se han visto afectados por los ciclos de cosecha normales, pero sobre todo por las lluvias y los impactos de El Niño.

Dentro de estas proyecciones también hay lugar para las llamadas inflaciones básicas, que buscan medir la tendencia de fondo de los precios sin tener en cuenta los alimentos que varían tanto durante el mes. Según Corficolombiana, la inflación sin alimentos pasaría de 5,98 % a 6,20 %, su nivel más alto desde octubre de 2024.

La corporación agrega un aspecto importante y es que el peso colombiano está siendo mejor apreciado por la política macroeconómica. Los consumidores que reciben sus ingresos en pesos se benefician de esta “apreciación”, porque aumenta su ingreso real y su capacidad de compra.

Cuando el peso se fortalece, cuesta menos pagar un dólar y, por ejemplo, la tasa de cambio TRM implícita en las importaciones de bienes cayó 12,4 % anual y el índice de precios de las importaciones descendió 5,1 % anual en el primer semestre.

“Este menor costo beneficia tanto a los consumidores que adquieren bienes importados como a las empresas que utilizan insumos del exterior en sus procesos productivos, reduciendo gradualmente sus costos y transmitiendo una parte de este alivio a la inflación”, dice el informe. Pero esta apreciación afecta a quienes reciben ingresos en dólares, a través de salarios o inversiones, porque pierden al convertir esos dólares en pesos colombianos.

Aun así, el efecto de la tasa de cambio sobre el costo de vida es pequeño. Se estima que solo el 7,8 % de la canasta del IPC responde de forma directa al tipo de cambio y que ese impacto se siente solo a los seis meses.

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