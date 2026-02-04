Estas son las claves del informe del Banrep que actualiza proyecciones de inflación y PIB

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

El equipo técnico del Banco de la República presentó el Informe de Política Monetaria de enero de 2026, un documento que entrega datos clave, como las proyecciones de inflación y crecimiento económico, y las expectativas sobre la política monetaria.

Inflación en Colombia

El equipo técnico destacó que la inflación cerró 2025 en 5,1 %, una leve caída frente al cierre del año anterior (5,2 %), mientras la inflación básica (sin alimentos ni regulados) aumentó a 5 %.

El nivel alto de la inflación en 2025, según el análisis, se explicó por una economía interna fuerte, que creció por encima de su capacidad productiva, ajustes en precios por la inflación de 2024, presiones en los costos laborales, incrementos en los precios de algunos alimentos y presiones en los precios del gas. Estos factores fueron compensados por menores precios internacionales de algunas mercancías, una menor tasa de cambio, la creciente oferta de alimentos perecederos y los bajos ajustes en los precios de los combustibles.

El nuevo pronóstico del Banco de la República indica que la inflación subirá en 2026 y que el indicador se demorará más en llegar a la meta de 3 %. El cambio en las proyecciones tiene que ver, principalmente, con el incremento del 23 % del salario mínimo para este año.

▶️ Para diciembre de 2026, el equipo técnico del Banco proyecta una inflación total del 6,3 % (antes 3,6) y del 3,7 % para 2027.

El informe destaca que estas proyecciones “siguen enfrentando una elevada incertidumbre”. Entre los riesgos inflacionarios para este año está la evolución de las condiciones financieras externas, en medio del deterioro fiscal local y las presiones sobre los precios del gas natural.

El rumbo de la política monetaria

El pasado viernes, la junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés, hasta 10,25 %.

El Informe de Política Monetaria dice que la fuerte demanda interna, que supera la capacidad productiva de la economía, la inflación y el incremento en las expectativas de inflación “indican que la postura de la política monetaria se debe ajustar a niveles compatibles con el descenso de la inflación y su convergencia a la meta del 3 %”.

El mercado también espera aumentos en las tasas de interés. Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, sostiene que la jugada del viernes es apenas la primera movida en un ciclo de alzas que probablemente llegará hasta el 12 %.

En esa misma línea, para BBVA Research el ajuste acumulado, incluyendo la decisión de este viernes, sería de 300 puntos básicos, llevando las tasas hasta 12,25 %. Un análisis de BNP Paribas también indica que las tasas podrían llegar hasta esta cifra, pero advierte que ni el comunicado de política monetaria ni la rueda de prensa ofrecieron señales claras sobre los próximos movimientos del Banco de la República.

En cambio, Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que las tasas subirán hasta el 11 %.

Crecimiento económico

▶️ Con un crecimiento económico de 3,4 % en el tercer trimestre, mayor de lo esperado, el equipo técnico del Banco de la República aumentó el pronóstico de crecimiento al 2,9 % para 2025 (desde 2,6 %) y lo redujo al 2,6 % para 2026 (antes 2,8 %).

El análisis destacó la dinámica de la demanda interna, que completó cinco trimestres con aumentos significativos y superiores al PIB, impulsada por el consumo privado, la inversión en maquinaria y equipo y el gasto público.

Frente al informe de octubre, las condiciones de financiamiento externo del país parecen menos restrictivas, en un entorno de reducción de tasas de interés en Estados Unidos, de mayor demanda de activos de riesgo y de menores tensiones comerciales, pero de elevada incertidumbre por los conflictos geopolíticos.

El equipo técnico señaló que el empleo sigue creciendo en el país, especialmente en el área rural, con tasas de desempleo en niveles históricamente bajos. Sin embargo, hubo un incremento en la tasa de informalidad, asociado al aumento del empleo no asalariado en los últimos meses.

