Iván Duque se compromete a entregar 20 de de las 29 vías de cuarta generación

En la clausura del XVIII Congreso Nacional de Infraestructura, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio un breve balance de lo que ha hecho su gobierno en esta materia. En su discurso hizo un especial énfasis en “concluir, concluir y concluir”, asegurando que su compromiso ha sido el de terminar aquellas obras que quedaron pendientes en administraciones pasadas.

Incluso puso como ejemplo a su papá, Iván Duque Escobar, quien cuando fue gobernador de Antioquia se encontraba con que muchas obras no eran concluidas porque las empezaba un gobernador liberal y no las seguía un gobernador conservador, y viceversa. “Era yo un niño y veía cómo gozaba él terminando las obras (...) lo peor que le puede pasar a la ciudadanía es ver obras de infraestructura que se inician pero que no se concluyen”, dijo.

Es en esa línea que el presidente se comprometió a que antes de que finalice su mandato habrá entregado 20 de las 29 vías de cuarta generación (o 4G) que actualmente se adelantan en el país.

El mandatario precisó que ya se entregó la vía que comunica a Girardot, Honda y Puerto Salgar; al igual que Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso; también Pacífico II y prontamente espera entregar la “Vía de la prosperidad” que comunica a Barranquilla con Cartagena.

A las anteriores se suma la Transversal del Sisga, Las vías del Nus, Mar I y Mar II, Pacífico I y III, la conexión de Antioquia - Bolívar y Pasto - Rumichaca, entre otras.

“En el programa de concluir, concluir y concluir, la aceleración en el trabajo con los concesionarios, en la supervisión, y en el acompañamiento a la labor adelantada, también responde al anhelo de un país de que estas vías se culminen y sigan generando inspiración en todo el territorio nacional”, concluyó.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juán Martín Caicedo, detalló que en el inicio de la administración del presidente Iván Duque el avance de estas obras era de apenas el 16 %, hoy muchas registran un avance superior al 80 %.