La jornada nocturna cambió en Colombia desde el 25 de diciembre: este es el nuevo horario

La jornada nocturna cambió en Colombia. La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro estableció un nuevo horario, que se empezó a aplicar el 25 de diciembre. Aunque la iniciativa se volvió ley en junio de este año, todavía no se ha aplicado en su totalidad. Para una parte importante del articulado, el Congreso estableció un período de transición.

Con la nueva ley, la jornada nocturna iniciará a las 7:00 de la noche (antes era a las 9:00 de la noche), y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana.

El cambio implica que, si usted trabaja de noche, le tendrán que pagar dos horas más de recargo (que es el 35 % adicional a una hora ordinaria).

Esta modificación, que está vigente desde este jueves, impactará especialmente a sectores como la vigilancia y seguridad privada, el personal de salud, los trabajadores de restaurantes, bares y discotecas, así como el sector hotelero.

Este fue uno de los puntos más polémicos del debate de la reforma en el Congreso. Sus críticos advirtieron que la medida incrementa de forma significativa los costos de contratación para las empresas.

Recargo para domingos y festivos

Otro de los cambios más relevantes para los trabajadores es el recargo por trabajar en días de descanso o festivos. Antes era del 75 %, pero con la entrada en vigencia de la reforma, desde el 1° de julio de este año aumentó al 80 %.

El Congreso estableció un esquema de implementación gradual: a partir del 1° de julio de 2026, el recargo subirá al 90 % y, un año después, llegará al 100 %.

La ley contempla que las empresas que así lo decidan pueden aplicar desde ya el recargo del 100 %.

