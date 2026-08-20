Julián Buitrago llega oficialmente a la dirección del Departamento Nacional de Planeación

Julián Buitrago es el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. Foto: Instagram Camacol Antioquia

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Uno de los cargos económicos más importantes del Ejecutivo ya tiene nombre. Se trata de Julián Buitrago Arango, quien llega a ocupar el cargo de director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Se trata de la entidad encargada de establecer el Plan Nacional de Desarrollo y de coordinar, diseñar y apoyar la formulación de políticas públicas y la planificación del presupuesto de los recursos de inversión del país.

Es clave, especialmente, para reconstruir y atender la emergencia que produjo el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El nombramiento oficial de Buitrago lo realizó la presidencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella a través del Decreto 1277 del 20 de agosto de 2026. El funcionario ocupa el cargo desde la fecha de publicación del documento.

Además, el decreto mencionado deroga al número 1125 del 06 de agosto de 2026 y llega luego de un revés en su nombramiento.

¿Quién es Julián Buitrago?

El nuevo director del DNP es oriundo de Pereira, Risaralda, y es profesional en Administración de negocios de la Universidad Eafit y cuenta con una especialización en Economía en la Universidad de los Andes, de acuerdo con su hoja de vida publicada por el Gobierno.

En su experiencia laboral se destaca que se desempeñó como director del Instituto de Movilidad de Pereira entre 2025 y 2026. También fue asesor de la Agencia de Desarrollo Rural entre 2020 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque. Anterior a ello, ocupó diversos cargos en los principales bancos del país (Bancolombia, Banco de Bogotá y BBVA).

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