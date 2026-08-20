20 de agosto de 2026 - 05:58 p. m.
Emergencia económica por el terremoto: qué es, qué permite y qué medidas trae para Colombia
El Gobierno declaró la emergencia económica por el terremoto. Es una figura constitucional que le permite actuar más rápido y con más instrumentos de los que tendría en condiciones normales. Le explicamos qué significa y qué cambia para los afectados.
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