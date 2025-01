La ACM cuestiona si la situación en El Catatumbo fue imprevisible

La asociación pide que no se le dé un uso desproporcionado a la figura de la conmoción interior. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Por cuenta de la violencia que se vive en la región del Catatumbo, la cual ha dejado a más de 40.000 personas desplazadas, el Gobierno acudió a la conmoción interior, una figura que le otorga la Constitución para responder de manera ágil a las necesidades que surgen.

Este jueves se han publicado una seguidilla de decretos mediante los cuales se busca mitigar las afectaciones que se generan de esta situación. Parte de estos implica facilidades de vivienda para la población desplazada, ayudas para que accedan al servicio de acueducto y saneamiento, así como orientaciones para implementar prácticas como el teletrabajo.

Reacciones sobre lo que está ocurriendo se han generado desde diferentes sectores. Una de las más recientes es la de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la cual se cuestiona si lo que ocurrió en El Catatumbo verdaderamente fue un hecho imprevisible e inesperado.

“La asociación extiende su solidaridad con todas las familias afectadas por la situación de violencia en la región del Catatumbo y hace un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la forma en la que hasta el momento se ha manejado esta difícil situación. Pues quedan serias dudas sobre si realmente los hechos de violencia en el Catatumbo que motivan el estado de Conmoción Interior fueron imprevisibles e inesperados”, se lee en su comunicado.

“En una situación como esta, se esperaría un manejo responsable de los recursos y una estrategia clara para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. ¿Por qué, entonces, no se administraron los riesgos advertidos y no se puso en marcha toda la capacidad del Estado para atenderlos con la anticipación debida?. Así mismo, es preocupante que se utilice una figura excepcional como la Conmoción Interior, cuya procedencia en este caso no es clara, para decretar impuestos a un sector que ya ha venido siendo afectado”, añade.

Según lo descrito por Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, la conmoción interior no puede convertirse en una herramienta para corregir la falta de previsión, las deficiencias en la gestión y administración del Estado, ni en un “fast track” para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso.

