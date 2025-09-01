La Aerocivil toma el control del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali

A partir del 1 de septiembre, el Gobierno asumirá la operación y administración del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Foto: ANI

Desde este 1 de septiembre, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) toma el control operativo y administrativo del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que le presta sus servicios a la capital del Valle del Cauca y a gran parte del suroccidente del país.

Con la transición se busca garantizar “la continuidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios a los pasajeros y aerolíneas”, de acuerdo con la entidad.

Para ello existe un plan de operación pública, que contempla una inversión inicial estimada en $44.908 millones para entre 6 y 8 meses, y de hasta $90.000 millones para eventuales 11 meses, (plazo que estará ligado al cronograma que lidera la ANI en el marco de una futura concesión), para garantizar el mantenimiento y funcionamiento durante este periodo de administración directa.

Los recursos respaldarán contratos en áreas clave como:

Infraestructura

Tecnología

Sistemas electromecánicos

Energía

Plataformas

Bandas transportadoras

Torres de control

Servicios ambientales y sanitarios

Así mismo, la Aerocivil ha proyectado en detalle acciones que contemplan la prestación de la seguridad (AVSEC), atención médica, mantenimiento de infraestructura, control de fauna, atención al usuario y salvamento y extinción de incendios (SEI), con el fin de asegurar que la operación se mantenga sin interrupciones.

Además, la Aerocivil ha dispuesto de un equipo conformado por 122 funcionarios misionales: 58 controladores de tránsito aéreo y 45 bomberos aeronáuticos, además de personal especializado en operaciones, mantenimiento y seguridad aeroportuaria. A esto se suma la contratación de personal de apoyo y la implementación de una estrategia para mitigar riesgos no previstos.

Así llega la Aerocivil al aeropuerto de Palmira

Durante los últimos meses, se adelantó un proceso de empalme con la concesión saliente, Aerocali S.A., que estuvo a cargo del aeropuerto durante 25 años. En ese tiempo se formalizó la cesión de contratos de servicios esenciales y de personal que laboraron con el concesionario privado.

El proceso también incluyó la cesión de más de 160 contratos comerciales y de arrendamiento, la firma de comodatos con entidades del Estado como la DIAN, Migración Colombia, la Policía Aeroportuaria y la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).

“Lo más importante de esta transición es entregar la certeza a todos los usuarios del transporte aéreo del Alfonso Bonilla Aragón, que desde la Aerocivil seguiremos garantizando la seguridad operacional, que cada despegue y aterrizaje son nuestra prioridad y que cada pasajero llegue a su destino con la tranquilidad de una experiencia que invite a volver”, expresó el director general de la Aeronáutica Civil, B.G. (R. A.) José Henry Pinto Rodríguez.

Y concluyó que procuran aportar al desarrollo de la región desde el turismo, el incentivo de la industria, el comercio y el desarrollo económico y social que traiga prosperidad al departamento.

