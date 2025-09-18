La ANI propone mejoras en tramo de la Ruta del Sol 3 en el Magdalena

La Ruta del Sol. Imagen de referecia. Foto: Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anuncia una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso, la conectividad, movilidad y seguridad vial en un tramo de la Ruta del Sol Sector 3.

La principal razón ha sido el descontento de las personas ubicadas en la zona de influencia del proyecto. Las soluciones que plantea la entidad se dan luego de una reunión con la comunidad y la Alcaldía de Aracataca, Magdalena. Las mejoras se realizarán en los corregimientos de Buenos Aires y Macaraquilla, además del sector de El Torito.

Las propuestas de la ANI

Los ajustes que propone la Agencia en la zona de influencia del corredor vial son:

Box Culvert de uso mixto en Buenos Aires: Ubicado a 65 metros al sur del acceso actual. Diseñado para un cruce seguro de peatones, ciclotaxis, motocicletas y semovientes, motocarros y vehículos de tracción animal; con iluminación interior y exterior para garantizar seguridad las 24 horas.

Box Culvert de uso mixto en Macaraquilla: Localizado a 120 metros al sur del acceso actual, facilitará la movilidad de la comunidad con paso seguro para peatones, ciclotaxis, motocicletas y semovientes, motocarros y vehículos de tracción animal. Contará con iluminación integral para mayor seguridad.

Ingreso al Municipio de Aracataca: Retorno sur de 330 metros para todo tipo de vehículos. Retorno norte de 440 metros para vehículos livianos. Retorno norte K1+500, para todo tipo de vehículos.

Todos los retornos incluyen carriles de aceleración, desaceleración y zonas de transición. Además de la construcción de un puente peatonal accesible, con iluminación, paradero y urbanismo asociado.

Acuerdos y tensiones

“Con estas propuestas, la ANI busca ofrecer soluciones concretas a las preocupaciones de la comunidad, como parte de la política institucional de trabajar de manera articulada con las autoridades locales y los habitantes de los territorios”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI.

Sin embargo, algunos sectores de la comunidad han mostrado dificultades para acoger las alternativas propuestas o se han mostrado inconformes.

Por eso mantienen bloqueos en la vía, lo que impacta la movilidad, seguridad y desarrollo económico de la región.

El Gobierno dice estar dispuesto a analizar alternativas viables dentro de los límites contractuales y presupuestales vigentes.

“La continuidad del proyecto dependerá de la apertura de la comunidad a considerar opciones parciales o complementarias, que permitan avanzar en soluciones equilibradas y beneficiosas para todos los actores del territorio”, finaliza la ANI.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.