La confianza del consumidor en EE. UU. mejora más de lo esperado en febrero

El índice preliminar de sentimiento del consumidor en Estados Unidos, elaborado por la Universidad de Michigan, subió a 57,3 puntos, desde 56,4 en enero. El resultado superó la estimación mediana de 55 puntos prevista por economistas consultados por Bloomberg.

El sondeo recoge respuestas recopiladas entre el 20 de enero y el 2 de febrero de este año.

El informe también mostró una mejora en las expectativas de inflación a corto plazo. Los encuestados esperan que los precios aumenten a una tasa anual de 3,5 % en los próximos 12 meses, el nivel más bajo en un año, de acuerdo con los datos del estudio.

La encuesta evidenció, no obstante, que el repunte de la confianza no fue homogéneo. El ánimo mejoró principalmente entre los hogares con mayores ingresos, mientras que se mantuvo débil entre quienes no cuentan con activos financieros. Durante el período de la encuesta, el S&P 500 se ubicó cerca de un máximo histórico, lo que contribuyó a una mejor percepción de la situación financiera actual, que alcanzó su nivel más alto en cuatro meses.

“Estas tendencias son coherentes con el hecho de que los valores de los activos se han disparado, lo que beneficia a los propietarios de activos pero no a otros”, señaló Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

Pese al mayor optimismo general, persisten preocupaciones en torno al mercado laboral y al impacto de la inflación sobre las finanzas personales. Los encuestados evaluaron como más alta que en cualquier momento desde julio de 2020 la probabilidad de perder su propio empleo.

Esta cautela coincide con señales recientes de enfriamiento del mercado laboral. Datos divulgados esta semana mostraron que las vacantes laborales cayeron en diciembre a su nivel más bajo desde 2020, que las nóminas del sector privado aumentaron en apenas 22.000 empleos el mes pasado y que las empresas anunciaron la mayor cantidad de recortes de personal para un mes de enero desde 2009, según distintos informes oficiales y privados.

En el detalle del informe, el indicador de condiciones actuales subió a 58,3 puntos, un máximo de cuatro meses, mientras que el índice de expectativas retrocedió. A su vez, las condiciones para la compra de bienes durables mejoraron hasta su mejor nivel desde octubre.

“El gasto agregado sólido es coherente tanto con la fortaleza derivada del gasto de consumidores más acomodados, que están más confiados, como con el hecho de que los consumidores con menor patrimonio y menos confianza están siendo mucho más cuidadosos”, agregó Hsu.

