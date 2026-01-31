La CRC tiene nuevo director ejecutivo: ¿quién es Felipe Augusto Díaz?

Felipe Augusto Díaz es el nuevo director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Foto: CRC

El experto comisionado Felipe Augusto Díaz Suaza es el nuevo director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La posesión se realizó el 30 de enero y Díaz ejercerá formalmente sus funciones a partir del 1° de febrero.

La decisión fue unánime entre los miembros de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, máximo órgano decisorio en la CRC. El cambio se da por el fin del periodo de gestión de Claudia Ximena Bustamante Osorio, quien continuará ejerciendo sus funciones como experta comisionada.

¿Quién es Felipe Augusto Díaz?

Díaz es economista de la Universidad de Cartagena y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, con formación especializada en econometría, defensa de la competencia y ciencia de datos.

El nuevo director ha ocupado cargos estratégicos en la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la Superintendencia de Industria y Comercio. También fue catedrático en la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad Externado, Universidad de La Sabana, Universidad Militar Nueva Granada y Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

En 2024 fue designado experto comisionado de Comunicaciones de la CRC mediante concurso público de méritos. Actualmente integra la Sesión de Comisión de Comunicaciones, con la ingeniera Claudia Ximena Bustamante Osorio y los abogados Lina María Duque Del Vecchio y Javier Gutiérrez Afanador.

“Desde esa instancia, la Comisión impulsa una agenda que, además de la protección de usuarios, exige robustecer la regulación basada en evidencia con la medición y seguimiento de indicadores de mercado, evaluación de impactos, monitoreo de resultados en mercados mayoristas y minoristas, y análisis de la interacción entre estructura competitiva, calidad, inversión y dinámicas de adopción”, dijo la CRC en un comunicado.

Agregó que como experto comisionado de Comunicaciones, Díaz ha contribuido a medidas orientadas a “fortalecer la competencia, promover la eficiencia y maximizar el bienestar de los usuarios en los servicios de comunicaciones”.

“Desde el rol de director ejecutivo, asumo el compromiso de dar continuidad a la agenda y proyectos estratégicos que la entidad viene desarrollando, en el marco de una transición institucional ordinaria y responsable”, dijo Díaz.

¿Qué es la CRC?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es una entidad técnica del Estado que se encarga de expedir las reglas para los mercados de los servicios de comunicaciones, postales y de televisión.

La Comisión tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios, también incentiva la competencia en el sector de las TIC y garantiza la calidad de los servicios.

Por ejemplo, en los últimos meses la entidad, además de encargarse de la regulación, definió las normas que deberá seguir el presidente Gustavo Petro para realizar alocuciones presidenciales en televisión abierta, tras una decisión del Consejo de Estado.

En octubre, la CRC fue noticia por la solicitud de información que hizo a canales de televisión sobre cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten. Organizaciones y periodistas advirtieron que con esta solicitud la CRC se estaba extralimitando en sus funciones. Posteriormente la Comisión retiró su solicitud de información.

La CRC, en septiembre pasado y en el marco de sus funciones, emitió un concepto técnico sobre la integración empresarial entre Tigo-Une y Movistar, en la que advirtió los riesgos de esa operación.

