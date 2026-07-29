La demanda de energía en Colombia sigue al alza, en medio de las alertas por El Niño

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La demanda de energía eléctrica en Colombia se comportó al alza durante junio de 2026, como lo informó este miércoles XM, la entidad encargada de coordinar la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

El incremento en la demanda es relevante, teniendo en cuenta que el país depende en gran parte de la generación hidroeléctrica, en un momento en que resuenan las alertas climáticas por el fenómeno de El Niño.

Según XM, la demanda de energía en el sexto mes del año quedó un 0,4 % por encima del escenario medio que había proyectado la UPME en su informe de septiembre de 2025.

Colombia demanda más energía

De acuerdo con el reporte de XM, la demanda de energía en Colombia subió 6,55 % en junio de 2026 frente al mismo mes de 2025, hasta 7.300,75 GWh, y acumula un crecimiento de 5,04 % en los últimos doce meses, hasta 86.453,68 GWh.

Del total de esa demanda, el mercado regulado (consumo residencial y de pequeños negocios) creció 8,0 %, equivalente a 392,05 GWh adicionales frente a junio de 2025, mientras que el mercado no regulado (industria y comercio) aumentó 2,67 %, unos 68,92 GWh más.

Dentro del segmento no regulado, las actividades de industrias manufactureras (864,42 GWh) y explotación de minas y canteras (696,80 GWh) concentraron el 39,52 % y el 31,86 % de la demanda, respectivamente.

Por regiones, Caribe fue la de mayor consumo en junio, con 2.164,54 GWh, seguida por Centro (1.674,51 GWh) y Oriente (1.000,01 GWh). El mayor crecimiento porcentual, sin embargo, no estuvo en esas zonas: Guaviare lideró con un aumento de 13,41 %, equivalente a apenas 0,90 GWh adicionales por su bajo consumo de base, seguido por Chocó (12,51 %) y Valle (8,87 %).

Por otro lado, Tolima, Huila y Caquetá, agrupados por XM como una sola región, tuvieron el menor crecimiento, con 2,48 %, equivalente a 7,64 GWh.

El sistema eléctrico, ante su mayor prueba del año

El repunte en la demanda llega en un momento de tensión para el sector eléctrico. Cabe recordar que, en los últimos días, el Gobierno declaró la situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño y trasladó COP 4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para tomar medidas preventivas.

El Ideam estima en 81 % la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, lo que lo ubicaría como uno de los de mayor magnitud desde 1950. La NOAA, por su parte, proyecta que las condiciones persistan hasta inicios de 2027.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió recientemente que Colombia llega a este fenómeno con menos capacidad de respuesta que en años anteriores. “Colombia ha perdido su confiabilidad, y el ‘colchón’ con el que normalmente operaba el sistema hoy ya no existe. Si se presenta un verano fuerte, tal y como se proyecta, tendremos muy poco margen de maniobra para enfrentarlo”, dijo.

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Entre abril y junio, el propio XM tuvo que impartir 165 instrucciones para desconectar carga por limitaciones de la red. Solo el 7 % de la energía que se esperaba incorporar al sistema este año ha entrado, y cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos.

Cuando las hidroeléctricas no alcancen, el país dependerá de las plantas térmicas, que necesitan gas, carbón y otros combustibles para funcionar y cuya operación es más costosa. “El propio XM concluye que, durante el verano, Colombia necesitará que operen prácticamente a toda su capacidad durante varios meses para compensar la menor generación de las hidroeléctricas”, añadió Gutiérrez en declaraciones a medios de comunicación.

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